最終電車を降りた若い女性▶▶この作品を最初から読む真面目に生きてきた私が、なぜこんな目に？ 最終電車に揺られ、思い詰めた表情で郊外の駅に降り立ったワケありの女性。その目的とは――。食品会社に勤める33歳の祐実は、明るくて気が利く取引先の営業マン・高田圭介に片思い。でも彼は全女性社員が憧れる人気者。お近づきになれるはずがないと思っていましたが、気さくに接してくれる彼に思いを募らせ、のめり込ん