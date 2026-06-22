【高校生対象】8/6～7 福祉施設に滞在するBeing Thinking Tour

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

なにかと毎日忙しいけど、新しいことをやってみたい気持ちもある。

そんなときに目に留まった「ただ、そこにいる。」っていうのと、

福祉施設に滞在する、ということば。

よくわからないまま参加したけど、

なんだか自分の価値観が揺さぶられた気がして。

こんなに自分のことを話したのも初めてだった気がする。

学校でもSNSのなかでも経験できないことだったな。

この夏休み、

そんなふうに時間をつかってもいいかもしれないよ。

高校生世代を対象に、福祉施設で「あえて役割を持たずに、ただ過ごす」体験を通じて、自分自身や多様な人と向き合うツアーです。

職業体験やボランティアとは異なり、施設の日常やそこに集う人々との時間を共有しながら過ごすことで、参加者一人ひとりが新たな気づきや学びを得る機会としています。

お申し込みはこちらから！→https://www.tcsw.tvac.or.jp/taizaiproject/2026_beingthinkingtour.html

【日程】

２０２６年８月６日（木）・７日（金）

両日 ９：３０～１６：３０

※１日のみの参加でも可

【開催場所】

清瀬療護園・清瀬喜望園

〒204-0023 東京都清瀬市竹丘3-1-72

【参加費】

無料（現地までの交通費自己負担）

【応募締切】

7月17日（金）18時 定員になり次第受付終了

【参加対象者】

都内在住・在学の高校生

ツアーについてもっと知りたい、聞きたいことがある方は

東京都社会福祉協議会総務部企画担当（にしやま）

（電話）03-3268-7171 / kouhou(あっとまーく）tcsw.tvac.or.jp