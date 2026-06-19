恋にまつわるキュンとかヒリヒリとか『ほんの小さな恋のハナシ』(胡月)が、コミックDAYSで6月19日より連載配信スタート！
株式会社講談社
インスタでフォロワー15万人以上の人気イラストレータ兼漫画家の胡月が紡ぐ、さまざまな人の「恋」のキュンやヒリヒリなどを集めた恋愛ショートストーリー。
インスタでフォロワー15万人以上の人気イラストレータ兼漫画家の胡月が紡ぐ、さまざまな人の「恋」のキュンやヒリヒリなどを集めた恋愛ショートストーリー。
第1話は常に無料公開。隔週金曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983667959871/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社