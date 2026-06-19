4K高画質を2画面に拡張。省スペースな上下配置で持ち運びもアーム取付も可能『15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K』を6月19日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004851?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004851

本製品は、15.6インチの4K高画質パネルを縦に2枚並べた、省スペースで大画面環境を構築できる上下2画面拡張デュアルモニターです。

FHDの約4倍の情報量を誇る4K解像度とsRGB100％対応の鮮やかな色再現性により、文字や画像の細部まで美しく表示。

写真や動画編集、デザイン制作も快適に行えます。

画面は0～270度の無段階調整が可能で、上下で別画面を映すマルチディスプレイや、対面共有時に自動で上下反転するミラーモードなど多彩な表示に対応。

折りたたむとノートPC並みのサイズになり、重量約1.6kgと軽量なためカバンに入れて手軽に持ち運べます。

内蔵スピーカーやVESA規格対応など機能性も抜群です。

効率的で快適なデスク環境をあちこち持ち運びたい、もっと高画質な大画面でサクサク作業したい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■Mac/Windows両対応 Type-C接続のモバイルダブルディスプレイ

■1台で4K高画質の15.6インチ画面を2面拡張

■上下配置のため、圧倒的な省スペース化を実現

■FHDの約4倍の情報量を誇る4Kパネル、sRGB100％対応で鮮やかに色を再現

■2枚の画面をそれぞれ画面として映す「マルチディスプレイモード」

■2枚の画面を1枚の画面として映す「フルスクリーンモード」

■上画面を反対側に折りたたんで対面共有に便利な「ミラーモード」

■スピーカー内蔵

＜仕様＞

・サイズ／幅355×奥行15×高さ435(mm)（折りたたみ時：幅355×奥行23×高さ215(mm)）

・重量／約1.6kg

・電源／外部給電 DC20V 2.25A（※必ず付属のTypeCケーブル付きACアダプターをご使用ください。）

・パネルタイプ／15.6型×２ ノングレア

・消費電力／約20W

・表示色数／約10億6400万(8bit+2FRC)

・視野角度／170°

・色域／sRGB 100%

・アスペクト比／16:9

・コントラスト／1500：1

・応答速度／25ms

・リフレッシュレート／最大60Hz（※お使いのパソコンの仕様によっては、最大表示ができない場合があります。）

・輝度／300cd/平方メートル （※マルチディスプレイモード、ミラーモードに限る。）

・入力端子／HDMI/DisplayPort/Type-C1/Type-C2

・出力端子／3.5mmヘッドフォンジャック

・スピーカー出力／4Ω 2W×2

・VESAマウント／75×75(mm)

・使用方法／本体背面のスタンドによる自立式

・材質／アルミニウム(メインフレーム)、PC(ベゼルフレーム)

・セット内容／本体、簡易取扱説明書、USB Type-C to C ケーブル、TypeCケーブル付きACアダプター、HDMIケーブル、Display Portケーブル

・ACアダプター／型番：XY-PD045P03

・コード長／約1.4m

・注意事項／※マルチディスプレイモードは、M1 Pro/Max,M2 Pro/Max,M3 Pro Maxシリーズ搭載のMacのみ対応。

※外部アクセサリ等を使用しての接続は動作保証対象外となります。

※モニターアームへの取り付け方法はサポート対象外です。

※記載されている物以外は付属いたしません。

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/6/19

・型番/JAN／PUHD26HBK / 4580060606122

15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K

[販売価格] 69,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004851(https://www.thanko.jp/view/item/000000004851?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004851)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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