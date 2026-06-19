【チャンピオンRED2026年8月号】「バキ外伝 真・チハル」連載開始ッッ!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している『チャンピオンRED』（編集長：小口太郎）6月19日(金）発売の2026年8月号にて、「バキ外伝 真・チハル」が連載開始することをお知らせします。

かつてチャンピオンREDを席巻した柴千春が、見参ッッ！ チャンピオンRED8月号(6/19金曜日発売) の表紙を飾るのは、新連載「バキ外伝 真・チハル」！ 表紙に描かれる、大人と子どものWチハルが目印！

さらに特別付録は、尾松知和描きおろし「バキ外伝 真・チハル」クリアファイル！

オトナもコドモもどっちも夜露死苦！ 表紙イラスト使用、“Wチハル”の激レアアイテム！

学校や会社の大事な書類は、チハルが守ります！

もちろん巻頭カラーも新連載の「バキ外伝 真・チハル」！ （原案:板垣恵介、漫画:尾松知和）

特攻隊長・柴千春。彼の伝説を本にしたいというフリーライターがインタビューに臨んだのは、日本一の喧嘩師、花山薫で!?

そしてセンターカラーを彩るは、豪華2作品！

1作品目は至高の”飲喰（グルメ）”マンガ、話題沸騰の新連載第2回目「バキ外伝 独歩-独り飲み喰い歩き-」！

あの愚地独歩が飲んで喰って歩くッッ!! SNS上をザワつかせまくった大注目作品!! 今回、武神が真ッ向勝負(いただきます)する料理(あいて)とは…ッッ!?

2作品目は、待望の単行本1巻が発売される「おとぎの国のデスマシーン」！

1年以上娘を捜し続け、本の中の世界まで来た旭。ついに最愛の娘・絵梨花と再会!!

再会の想いを伝える旭だが、その姿はロボットで絵梨花に自分だと気付いてもらえず!?

加えて「聖闘士星矢」生誕40周年記念特別企画 第7弾！

星矢愛が炸裂・中川翔子の「聖闘士星矢」特別インタビューを掲載！

話題のニューウェブで梅雨のジメジメ吹き飛ばすチャンピオンRED8月号、よろしくお願いいたします！

【商品概要】

媒体：「チャンピオンRED」2026年8月号

表紙＆巻頭カラー：「バキ外伝 真・チハル」

付録：「尾松知知描きおろし[バキ外伝 真・チハル]クリアファイル」

センターカラー：「バキ外伝 独歩-独り飲み喰い歩き-」「おとぎの国のデスマシーン」

発売：2026年6月19日（金）

特別定価：900円（税込）

発行：株式会社秋田書店

チャンピオンRED公式 :https://www.akitashoten.co.jp/red株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/