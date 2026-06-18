＜事後レポート＞インフルエンサー限定の招待制メンズ美容イベント「Men’s Beauty Plus 2026」を開催

Mazeru Share株式会社

Mazeru Share株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松倉寛之）が2026年6月上旬に開催した、男性インフルエンサー限定の招待制メンズ美容イベント「Men’s Beauty Plus 2026」は、213名もの男性インフルエンサーが来場し、大盛況のうちに幕を閉じました。

開催概要はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000108728.html

◆ 8つの美容ブランドと、200名以上の男性インフルエンサーが集結！

2026年6月に都内某所で開催した「Men’s Beauty Plus 2026」は、男性インフルエンサー限定の招待制美容イベント。さらなるメンズ美容市場の活性化に向け、インフルエンサーとブランドの交流の場を創出することを目的に実施しました。

本イベントには、メンズコスメやスキンケアブランドなど計8ブランドが出展。各ブースではブランド担当者による商品レクチャーやタッチアップが行われ、来場したインフルエンサーとブランド担当者の積極的なコミュニケーションが多く見られました。また、各ブースではそれぞれ特色のあるオリジナルコンテンツを実施。有名美容師のヘアセット体験やハイドラフェイシャル体験、肌診断や頭皮診断、香り診断、化粧水ボトルのデコレーションなど、実際に体験できるコンテンツが好評を博しました。

当日は、213名もの男性インフルエンサーが来場。来場者の総フォロワー数は1000万人を超え、イベント後には多数のSNS投稿が発信されるなど盛り上がりを見せました。インフルエンサーとブランドが直接顔を合わせて交流することで、新たな接点やコラボレーションのきっかけとなる場となりました。

◆ 思わず立ち寄りたくなる！ 各ブースのユニークな体験コンテンツを紹介

▼DISM（ハイドラフェイシャル体験）

▼SCALP D next＋（頭皮ニオイチェック体験）

▼LIPPS（LIPPS hairデザイナー平田みかさんのヘアセット体験）

▼SHISEIDO MEN（肌測定）

▼KANEBO（メイクのタッチアップ体験）

▼メラノCC（化粧水ボトルのデコレーション）

▼PROUDMEN.（香り投票）

▼iniks（ニキビアンケート）

◆ 来場者の声

・メンズインフルエンサー限定のイベントはなかなかないので、すごく楽しめました！

・新商品を直接ブランドさんからご紹介いただいたり、試したりできる場は貴重なので参加できて大満足です。

・コンテンツが盛りだくさんで充実感がありました。他にはないイベントなので来年もあればまた行きたいです！

▼ イベントの様子をまとめたハイライトムービーも公開中！

現在、Soft Drink公式YouTubeチャンネルでは、イベントの様子が動画でご覧いただけるハイライトムービーを公開中です。ぜひご覧ください。

「Men’s Beauty Plus 2026」ハイライトムービー：https://youtu.be/ABrndJYfwsU

◆ 「Soft Drink」について

「Soft Drink」では、芸能活動・インフルエンサーとしての活動や、商品・ブランド開発などに興味がある美容感度の高い男性をKOL・インフルエンサーとしてマネジメントいたします。KOLを活用したクリエイティブの制作から、マーケティング施策のデータ分析まで幅広くカバーすることで、クライアントのニーズに合ったマーケティングを提供します。

Soft Drink公式ホームページ：https://soft-drink.jp/