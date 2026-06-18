【矯正治療者アンケート】　キレイライン矯正治療者の96%が「満足」と回答。実際に良かった点とは？

SheepMedical Technologies 株式会社

マウスピース矯正ブランド「キレイライン矯正」は、キレイライン矯正治療者を対象としたアンケート調査を実施しました。

本調査では、治療満足度や費用に対する納得感に加え、治療中・治療後の歯並びに関する満足ポイントについても調査を実施。その結果、治療満足度・費用納得度ともに96%、さらに89.3%が「家族や友人におすすめしたい」と回答する結果となりました。

また、自由回答からは、「ずっと諦めていた歯並びをキレイにできた」「人前で思う存分笑顔で会話ができるようになった」「カウンセリングが丁寧で安心だった」など、利用者が価値を感じているポイントが見えてきました。

調査結果サマリー

今回の調査では、以下の結果が得られました。

- 治療満足度：96.1%- 費用納得度：96.1%- 「キレイライン矯正を選んで良かった」と思う割合：93.2%- 家族や友人におすすめしたいと思う割合：89.3%

治療満足度に加え、「家族や友人におすすめしたい」という意向が89.3%となったことから、単なる治療結果への満足だけでなく、総合的な体験価値への評価もうかがえる結果となりました。

治療満足度96.1%｜利用者の多くが治療結果に満足

治療満足度について、「満足」と回答した割合は96.1%となりました。

マウスピース矯正に対しては、「本当に歯並びが改善するのか」「日常生活に支障はないか」など、不安を抱えるケースも少なくありません。

その中で、多くの利用者が治療結果に満足していることが分かりました。

費用納得度96.1%｜治療費用に対しても高い納得感

費用についても、96.1%が「納得している」と回答しました。

矯正治療は費用面への不安が検討時の障壁となることもありますが、本調査では、多くの利用者が費用に対して一定の納得感を得ている結果となりました。

キレイラインを選んで良かった、家族や友人にもおすすめしたいと思った方も多数！

93.2%が「キレイライン矯正を選んで良かった」と回答。

これは単なる治療満足度だけでなく、“ブランド選びそのもの”への満足度を示す結果とも言えます。

「他の矯正方法ではなく、キレイライン矯正を選んで正解だった」

そう感じている利用者が多いことが分かりました。

また、89.3%が「家族や友人にもおすすめしたい」と回答。

自分自身が満足していなければ、大切な人に勧めたいとはなかなか思えないもの。

「もし周りで悩んでいる人がいたら勧めたい」

そう思えるほど、満足度が高いことがうかがえます。

自由回答から見る、利用者が満足しているポイント

自由回答を分析した結果、背景にはいくつかの共通点が見られました。

1. 歯並び変化の実感

歯並びの変化実感に関する声も多く確認されました。

「ずっと諦めていた歯並びをここまでキレイに変えることができた」

「短期間でキレイに矯正できた」

といった回答も見られ、治療変化への満足感がうかがえる結果となりました。

※治療期間・効果には個人差があります。

2. 歯並び改善による心理的な満足感

ただ歯並びが良くなったことへの声だけでなく、歯並び改善による心理的変化に関する回答も多く見られました。

特に、

「歯を出して笑うのが嫌だったが、今は気にせず笑えるようになった」

「人前で笑うことがストレスだったが、気にせず笑えるようになった」

など、口元へのコンプレックス軽減や、笑顔への自信につながったという声が寄せられました。

歯並びの改善が、日常的なコミュニケーションや自己肯定感にもポジティブな影響を与えている様子がうかがえます。

3. カウンセリングや治療設計への安心感

また、カウンセリングや治療説明に関する満足の声も見られました。

「理想の形を丁寧に見せてもらえた」

「丁寧にカウンセリングしてくれた」

など、事前説明や治療計画に安心感を抱いたという意見も確認されました。

キレイライン矯正が考える、治療開始前に確認すべきポイント

マウスピース矯正は、日々の装着管理が重要となる治療です。

歯並びの状態によって適応範囲が異なる場合もあるため、事前に自身の歯並びに合った治療方法を確認することが重要です。

キレイライン矯正は、矯正を諦めさせない構造へと変えることを目的に、2026年3月に大幅にリニューアルを行いました。

価格の壁を取り払いながらも、品質基準は守り抜き、利用者一人ひとりの歯並びや悩みに合わせた矯正を提供しています。

歯並びでお悩みの方は、ご自身に合った治療法を見つけるため、まずはキレイライン矯正の初回検診を検討してみてください。

調査概要- 調査対象： DDデンタルグループにて2025年4月～2026年2月の期間にキレイライン矯正をご契約いただいた方のうち、本調査にご回答いただいた103名- 調査方法： インターネット調査、DDデンタルグループとの協力による集計- 調査主体： SheepMedical Technologies株式会社

『キレイライン矯正』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/92_1_c87ddfcc69fdd0368315999e73321165.jpg?v=202606190151 ]

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111870/table/92_2_f8a38410ec76904eb55e30a38fa20385.jpg?v=202606190151 ]