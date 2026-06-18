【フェアモント東京】桃香る夏、シャンパーニュが彩るフレンチと和の美意識が息づく。2種のアフタヌーンティーを7月1日（水）より提供開始

芝浦ホテルマネジメント合同会社

フェアモント東京（東京都港区芝浦1丁目1番1号、総支配人：カラン シン）は、35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、旬のみずみずしい桃をテーマにした、フレンチと和のアフタヌーンティー2種を、2026年7月1日（水）より提供開始いたします。

フレンチアフタヌーンティーでは、７月１日のフェアモント東京開業1周年を祝うシャンパンと桃が織りなす、華やかなマリアージュを楽しむアフタヌーンティーが登場。和のアフタヌーンティーでは、日本酒や酒粕の奥深い旨みが引き立てる桃の繊細な甘みをご堪能いただけます。

フレンチアフタヌーンティー「ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー」

さらに、昼から夜まで夏のティータイムを彩る「ピーチパフェ」や、煌めく夜景とともにワインと楽しむ「ハイティー」、夏の集いの手土産にもおすすめな「テイクアウトケーキ」も取り揃え、夏の陽射しがきらめく午後から、夕景、夜景へと移ろう時間とともに、フェアモント東京ならではの洗練されたひと時をお届けいたします。

桃とシャンパンの余韻を味わう「フレンチアフタヌーンティー」

フレンチアフタヌーンティーでは、桃のやさしい甘みと、シャンパンの華やかで奥行きのある風味を、厳選した食材とともに味わう品々が並びます。

スイーツには、シャンパン香るタルトにバニラクリームとフレッシュピーチを合わせ、口の中でパチパチとはじけるポッピングキャンディで遊び心を添えた「桃＆シャンパンのタルト」や、小ぶりな赤桃“ペッシュ ド ヴィーニュ”をソースでマリネし、軽やかなメレンゲで包み込んだ「ペッシュ ド ヴィーニュ＆シャンパンのメレンゲ」など、シャンパンの豊かな余韻とともに楽しむメニューをご用意しました。

セイボリーには、ピーチを閉じ込めたシャンパンゼリーとフォアグラムースを三層に仕立てた「フォアグラのピーチメルバ」や、桃のピクルスが爽やかなアクセントを添える「牛ほほ肉のテリーヌ」など、シャンパンの余韻とともに味わうメニューが並びます。

旬の桃と芳醇な日本酒が香る「和のアフタヌーンティー」

和のアフタヌーンティー「桃の和アフタヌーンティー」

和のアフタヌーンティーは、鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻（とつじ）」の料理長が監修したセイボリーを主役に、旬の桃の繊細な甘みと、日本酒や酒粕が持つ芳醇な香りや旨みを、日本料理ならではの感性で丁寧に表現しました。

梅の風味を思わせるセミドライピーチをアクセントに添えた「お稲荷さん セミドライ桃のピクルス」や、鮨「みぎわ」のオリジナル日本酒“みぎわ”の酒粕を使用して仕上げた白身魚に香り高い茗荷を合わせた「一口おむすび 白身魚の粕漬けと茗荷 日本酒みぎわの酒粕で」、香ばしくキャラメリゼした桃を黒毛和牛で包み込んだ「黒毛和牛のたたき 桃のキャラメリゼ 黒七味昆布塩」、日本酒の風味が広がる「スズキの昆布締め 日本酒のジュレ」など、日本酒や酒粕の旨みと桃の上品な甘さが織りなす、和の味わいが並びます。

和菓子には、「桃の琥珀糖」や「白桃の水わらび餅」など、主役の桃を和の趣とともに味わえる甘味をご用意。オリジナルどら焼きは、「あんこ」に加え「白桃」と「黄桃」の3種をご用意し、それぞれ異なる香りや甘みをお楽しみいただけます。

フレンチと和、2つのアフタヌーンティーで共通して楽しめるトロリーサービスでは、ラズベリーシロップの華やかな風味を纏った色鮮やかな白桃が彩るタルトや、シャンパンゼリーにフレッシュピーチとバニラを合わせた「シャンパンジュレ」など、この季節ならではの爽やかなスイーツが並びます。

ティーセレクションには、ライチと桃の華やかな香りが広がる「ライチーピーチ」や、ホワイトピーチが香る爽やかな烏龍茶「スイートピーチ烏龍」などを取り揃え、さらに桃とシャンパンのカクテル「プチベリーニ」（別料金1,200円）を合わせることで、より優雅なティータイムをお楽しみいただけます。

また、開業1周年を記念し、ドイツ生まれのポップなぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」とコラボレーションしたオリジナルマスコット「１周年限定 セリーン Jr.」付きプランもご用意しています。

■「ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー」「桃の和アフタヌーンティー」概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年7月1日（水）～9月13日（日）

時間：11:00～17:30

料金：平日 9,700円 / 土曜日・日曜日・祝日 11,000円（税サ込）

「１周年限定 セリーン Jr.」付きプラン：平日10,700円 / 土曜日・日曜日・祝日12,000円（税サ込）

＊アフタヌーンティーご利用のお席は 2 時間半までとなります。

＊本メニューにはアルコールを使用したお料理が含まれております。20歳未満のお客様および車両を運転されるお客様へのご提供は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

上記のお客様や、妊娠中・授乳中のお客様、ノンアルコールでのご提供をご希望のお客様は、ご予約時にお申し付けいただけますと幸いです。

また、同じく35階ロビーラウンジ「Vue Mer」にて、アフタヌーンティーと同期間、桃をテーマにした「ハイティー」や「ピーチパフェ」、「季節限定ケーキ」もご提供いたします。

桃のハイティー “It's 5 O'clock Somewhere”

桃のハイティー “It's 5 O'clock Somewhere”

「Vue Mer」ではこの夏より、夕暮れから夜景へと移ろう景色とともに楽しむハイティーをコース仕立てで提供します。

「スモークサーモンと桃のタルト」や「フォアグラピーチメルバ」など、桃を使用した季節のセイボリーに続き、「蛸のガリシア風」などのスモールバイツ、そしてメインには「神奈川県やまゆり豚肩のハーブグリル」と「サスティナブル サーモンのグリル」をご用意し、ライトディナーとしてもお楽しみいただける、ワインに寄り添うラインナップです。デザートには、桃のコンポートに桃のソルベを重ね、レモンとバニラのエスプーマで爽やかに仕上げた「桃とレモンのタルト」をお楽しみください。

■桃のハイティー “It's 5 O'clock Somewhere” 概要

時間：日曜日～木曜日 17:00～21:00 / 金曜日～土曜日 17:00～22:00

料金：コースのみ（食後のコーヒー紅茶付）：7,000円 / フリーフロー付き：9,500円（税サ込）

＊事前予約制

＊本メニューにはアルコールを使用したお料理が含まれております。20歳未満のお客様および車両を運転されるお客様へのご提供は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

上記のお客様や、妊娠中・授乳中のお客様、ノンアルコールでのご提供をご希望のお客様は、ご予約時にお申し付けいただけますと幸いです。

ピーチパフェ

ピーチパフェ

夜までご提供するパフェには、桃とシャンパンを主役にした、「ピーチパフェ」が登場。

シャンパンゼリーやピーチソルベ、ピーチリキュールが香るパンナコッタを重ね、みずみずしい桃とシャンパンが織りなす、夏にぴったりの上品な味わいの一品です。

■ピーチパフェ 概要

時間：日曜日～木曜日 11:00～21:00 / 金曜日～土曜日 11:00～22:00

料金： 4,500円（税サ込）

＊本メニューにはアルコールを使用したお料理が含まれております。20歳未満のお客様および車両を運転されるお客様へのご提供は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

上記のお客様や、妊娠中・授乳中のお客様、ノンアルコールでのご提供をご希望のお客様は、ご予約時にお申し付けいただけますと幸いです。

【アフタヌーンティー、ハイティー、パフェご予約】

お電話：03-4321-1111（ホテル代表） ※ご予約は前日の17:00まで

オンライン：ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」予約専用ページ(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fairmont-tokyo-vuemer/reserve)

季節限定ケーキ

季節限定ケーキ

桃の果実感と華やかな香りをご自宅でもお楽しみいただけるケーキには、クラシックデザート“ピーチメルバ”をタルト仕立てにアレンジし、パチパチと弾けるポッピングキャンディで遊び心を添えた「ピーチメルバタルト」や、桃を思わせる愛らしいフォルムに、キャラメリゼしたピーチコンポートとバニラガナッシュを閉じ込めた「ザ・ピーチ」など、桃の魅力を存分に味わえる商品が登場します。

■季節限定ケーキ 概要

時間：日曜日～木曜日 11:00～21:00 / 金曜日～土曜日 11:00～22:00

料金：「ピーチメルバタルト」1,650円、「ダークチョコレートと桃のタルト」1,700円、「ザ・ピーチ」1,300円、「桃のショートケーキ」1,300円（全て税込）

＊季節のケーキとお飲み物をお楽しみいただけるケーキセット（3,000円 / 税サ込）としてもご利用いただけます。

フェアモント東京について

東京湾のほとりに佇む「フェアモント東京」は、西には東京タワー、東には東京湾を一望する絶好のロケーションに位置し、都心の躍動と水辺の静けさが響き合う特別なひと時をご提供いたします。館内には、29のスイートを含む全 217のゆったりとした客室、エグゼクティブラウンジ『フェアモントゴールド ラウンジ』、5つのレストラン＆2つのバー、屋外テラス、スカイチャペル、宴会場、スパ、屋内インフィニティプール、屋外リラクゼーションプール、ジム、サウナなど、心身を満たす充実の施設を完備。「フェアモント東京」は、芝浦の地とフェアモントがそれぞれに紡いできた歴史が時を経て交わり生まれた場所です。その必然の重なりに敬意を表し、すべての人に開かれたインクルーシブなラグジュアリーホテルとして、訪れるすべてのお客様に心に残る体験をお届けします。

主な受賞歴

2026年5月「Hospitality Design Awards 2026」ラグジュアリーホテル部門「Winner」獲得

2025年10月 「ミシュランガイド ホテルセレクション」1ミシュランキー獲得

2025年10月 「Robb Report Hong Kong」Best of the Best 2026: Travel, Experience & Hospitality Edition 「Stunning Sky-High Urban Oasis in Tokyo（東京の天空のオアシス）」選出

お電話：03-4321-1111 （代表）

住所：東京都港区芝浦1丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

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フェアモントについて

「フェアモント ホテル＆リゾート」は、親密さと無限性が見事に調和する特別な場所です。1907年の創業以来、フェアモントはその土地の歴史や文化、コミュニティと深く結びつき、それぞれが壮大さや豊かな個性、特別な意義や価値を持つ、忘れられない唯一無二のホテルを創り上げてきました。現在、世界中に展開する90以上のホテルで、特別な出来事、心からの喜び、そして人生の節目を祝福し、訪れた後も長く心に刻まれる思い出をご提供しています。ニューヨークの「ザ プラザ」、ロンドンの「ザ サボイ」、サンフランシスコの「フェアモント サンフランシスコ」、カナダの「フェアモント バンフ スプリングス」、上海の「フェアモント ピースホテル」、そしてドバイの「フェアモント ザ パーム」などがその一例です。その卓越したサービス、壮大な公共スペース、地域の特色を生かした料理、そして象徴的なバーやラウンジで広く知られており、ホスピタリティ業界における先駆的なアプローチと、持続可能性と責任ある観光の実践においても確固たるリーダーシップを発揮しています。また、フェアモントは、フランスを本拠地とし110カ国以上に5,600を超えるホテルを展開する世界屈指のホスピタリティグループ「アコー」の一員であり、豊富な特典やサービス、体験をご提供する、ライフスタイルを重視した「アコー」のロイヤルティプログラム、ALL（Accor Live Limitless）にも参画しています。

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