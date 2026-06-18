AI議事録「Rimo Voice」、SalesforceおよびMicrosoft Dynamics 365との連携機能を正式リリース

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：相川直視）は、AI議事録ツール「Rimo Voice」において、SalesforceおよびMicrosoft Dynamics 365との連携機能を正式リリースしました。

これにより、商談後のCRM（顧客管理システム）への手入力が不要になり、議事録作成から活動記録の転記までをワンストップで完結できるようになります。商談前の準備・商談中の文字起こし・商談後の記録・メール作成・CRM転記まで、「Rimo Voice」は営業活動のすべてに伴走する、営業支援AIへと進化します。

商談が終わったら、記録はAIに任せる。

営業活動において、商談後のCRMへの情報入力は避けられない業務の一つです。顧客との会話内容や次のアクションを正確に記録することは重要である一方、その入力作業が担当者の時間を圧迫しているのが実情です。本来であれば顧客へのフォローや次の商談の準備といった営業活動に充てるべき時間が、入力作業によって失われています。

こうした課題を背景に、議事録ツールとCRMを連携するソリューションが注目を集めています。しかし、連携の実装方法はツールによって大きく異なります。要約テキストを活動履歴に追記するだけにとどまるものでは、担当者が依然として必要な情報を各フィールドへ手入力する必要があり、業務負荷の根本的な解消にはつながらないケースも少なくありません。どの項目に何を転記するかを自社の運用フローに合わせて柔軟に設定できるかどうかが、ツール選定における重要な判断軸となっています。

自社の運用フローに合わせた、柔軟なカスタマイズ

「Rimo Voice」のCRM連携では、AIが会議の内容を読み取り、「誰と商談したか」「次のアクションは何か」といった情報を自動で整理します。担当者はプレビューで内容を確認してボタンを押すだけでCRMへ転記でき、入力作業にかかる時間を大幅に削減できます。

どの項目に何を転記するかはチームごとにプロンプトで細かく設定でき、自社のCRM設計に合わせた運用が可能です。要約テキストをそのまま貼り付けるだけの連携ツールとは異なり、ネクストアクションや商談の要点など必要な情報を適切なフィールドへ自動で振り分けられるため、担当者の手入力をゼロに近づけられます。活動記録と商談レコードを1回の操作で同時に更新できる点も、効率化に寄与しています。

対応CRMはSalesforceおよびMicrosoft Dynamics 365で、CRM導入済み企業の多様な環境をカバーしています（※）。対応CRMは今後もさらに拡充していく予定です。

（※） SalesforceはCRMグローバル市場12年連続No.1、Microsoft Dynamics 365は世界シェア第2位。IDC "2025 Worldwide Semiannual Software Tracker"（2025年5月発表）。なお、Dynamics 365は認証まわりの実装が複雑なため国内の議事録ツールでの対応例はまだ少なく、今回いち早く対応しました。

Rimo VoiceのCRM連携は転記項目をチームごとに細かく設定可能

＜機能概要＞

- 議事録の内容からAIがCRMの入力項目を自動で読み取り・入力- Salesforce・Microsoft Dynamics 365の両方に対応- どの項目に何を転記するかをチームごとにプロンプトで設定可能- 連携前にAIの入力内容をプレビューで確認・修正してから送信可能- 顧客との活動記録と案件情報の更新を、1回の操作で同時に完了

＜ご利用方法＞

ご利用方法につきましては以下よりご確認いただけます。

Salesforceと連携する：https://guide.rimo.app/ja/articles/15475682

Microsoft Dynamics 365と連携する：https://guide.rimo.app/ja/articles/15419491

Rimo Voiceで実現する営業支援

「Rimo Voice」は商談の「前・中・後」を一つの流れとして捉え、営業活動を一貫してサポートする営業支援AIへと進化し続けます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLbDM5o3sdk ]

「Rimo Voice」で変わる営業支援について詳しく知りたい方へ

商談前｜準備を自動化し、短時間で"勝ち筋"を作る- 過去の商談記録をAIに質問して引き出し、アジェンダ作成や事前準備に活用- 「競合が出たときどう対応したっけ」「あの案件の決め手は何だった」をすぐに呼び出せる- 商談相手の事前調査レポートの自動作成商談中｜会話の流れを崩さず、次の一手を素早く支援- 会議の内容をリアルタイムで文字起こし- 「ここまでで漏れていることは？」「議論を深めるための質問を教えて」など、会議の内容に対してチャット形式でAIがサポート商談後｜記録・転記・フォローをまとめて自動化- 議事録を自動作成- CRMへの転記を自動化- フォローアップメールや社内稟議資料の下書きを自動作成

CRM連携機能をはじめ、商談前・中・後でのRimo Voice活用方法を、ウェビナーで詳しくご紹介します。ぜひこの機会にご参加ください。

＜セミナー開催概要＞

■タイトル：「トップセールスの"商談後"を再現する── AI活用で全員が売れる営業に」

■日時：2026年6月24日（水）15:00～15:45

■形式：Zoom開催（参加無料）

◆こんな課題、感じていませんか？

・商談後のCRM入力に時間がかかり、つい後回しになる

・営業チーム全体の業務フローを標準化・効率化したい

・営業効率を上げ、受注率を大きく改善したい

・AI議事録は知っているが、営業支援としての活用イメージがない



◆当日お話しすること

・営業が商談後、何にどれだけ時間を使っているか

・トップセールスの商談フローを分解+自動化の手法

・AI議事録だけでない、Rimoを使った営業改善のご紹介

セミナー詳細はこちら(https://bit.ly/4w9CQdd)

「Rimo Voice」について

Rimo Voiceは、会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsなどのオンラインミーティングにAIが自動参加し、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムで実行します。

2026年3月時点で国内25万以上のアカウントに利用されており、BOXIL SaaS AWARDでは19冠を獲得。建設業・製造業・金融業をはじめ、幅広い業界で導入されています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/

【会社概要】

Rimo合同会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

事務所：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 5F

設立：2019年10月1日

代表社員：相川直視

事業内容：AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念：「はたらくを未来に」

AI議事録『Rimo Voice』：https://rimo.app/

X：https://x.com/RimoApp



相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。