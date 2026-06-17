「楽天カードチャットサポート」の営業時間変更について

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「当社」）は、2026年7月1日（水）より、「楽天カードチャットサポート」の営業時間を7:00～23:00に変更します（注1）。多様化するお客様のライフスタイルに合わせ、営業開始時間をこれまでの9:30から7:00へ変更することで、朝の時間帯に場所を選ばずスムーズに問い合わせが可能となり、お客様の利便性向上を図ります。

※「楽天カードチャットサポート」は以下よりご利用いただけます。

https://www.rakuten-card.co.jp/support/contact/chatbox/

「楽天カードチャットサポート」は、お客様の状況に合わせてチャットでオペレーターに問い合わせができ、パーソナライズされた回答を得られることから、多くのお客様にご利用いただいています。

このたびの営業時間の変更により、お客様は朝の通勤中や家事の合間などの時間を有効活用して、お問い合わせが可能となります。

当社では、「楽天カードチャットサポート」に加え、「楽天カードAIチャット」（注2）、よくあるご質問ページ（注3）など、お客様の状況に合わせた課題解決方法を提供しています。なお、紛失・盗難に関するお問い合わせは、楽天カード会員様専用オンラインサービス「楽天e-NAVI」より24時間365日可能（注4）となっており、紛失・盗難専用ダイヤルも毎日 24 時間対応いたしますのでご安心ください。

今後も、当社は社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

（注1）2026年6月30日（火）までの営業時間は9:30～25:30です。2026年7月1日（水）より営業終了時間も変更となりますので、ご注意ください。なお、12月31日から1月3日は休業日となります。

（注2）「楽天カードAIチャット」はこちらからご利用いただけます。

https://www.rakuten-card.co.jp/support/chat-support/

（注3）「よくあるご質問ページ」はこちらからご確認いただけます。

https://support.rakuten-card.jp/(https://support.rakuten-card.jp/?site_domain=guest)

（注4）「楽天e-NAVI」でのお手続きはこちらからご利用いただけます。ご利用にはログインが必要です。

https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/members/security/emergency-stop/