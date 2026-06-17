「農業するなら長野で！『長野県市町村・JA合同就農相談会』」を7月5日（日）に有楽町の東京交通会館にて開催

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（東京都千代田区、理事長 高橋 公）は、7月5日（日）に “農業するなら長野で！「長野県市町村・JA合同就農相談会”を、長野県（長野県農業経営・就農支援センター）、公益社団法人長野県農業担い手育成基金、長野県農業協同組合中央会と共催にて開催します。

長野県の市町村・JA・県関係団体、合計34ブースが東京・有楽町に集結します。

南北に長い地形を持つ長野県では、野菜や果物、米、花、畜産など、多種多様な農畜産物が生産されています。

本相談会では、地域の情報に精通した担当者が、おすすめ品目や就農支援策、研修方法など、参加者の皆さまの疑問に丁寧にお答えします。

ご自身の「やってみたい農業」や「理想の暮らし」や「住んでみたい地域」について、お気軽にご相談いただける絶好の機会です。

イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/83_1_a20e873dd5d86ff3491b37b47b000b45.jpg?v=202606171052 ]

イベント公式サイト：https://www.furusato-web.jp/event-info/p266151/

イベント公式サイトはこちら :https://www.furusato-web.jp/event-info/p266151/

来場者登録フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAVfon2kGq80c0OVZnaa2iF7CGdRavNJ2uJH8bfAHQxKqaA/viewform

来場者登録フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAVfon2kGq80c0OVZnaa2iF7CGdRavNJ2uJH8bfAHQxKqaA/viewform

※イベントは入退場自由です。

※ご来場時には、事前予約の方も含め当日受付票（紙）のご記入をお願いいたします。

≪事前登録プレゼント≫

以下の条件を満たす方には「長野の美味しい！シャインマスカットキャンディ」をプレゼントいたします。

１.7月4日（土）23:59までに事前登録いただいた方

２.当日3つ以上のブースで相談された方

３.アンケートにご回答いただいた方

※ご来場1組につき1つのお渡しです。

イベントの詳細

相談ブース

長野県内で新規就農のサポートを担当する各市町村やJAグループ等、合計34ブースが参加します。

各ブースでは、地域をよく知る担当者と個別に相談できる形式となっており、その土地ならではの農業の魅力や、利用できる研修・支援制度について、じっくり話を聞くことができます。

農業の始め方まる分かり！新規就農セミナー（時間：13:15～14:00）

長野県の農業・支援制度の説明や、実際に農業研修を経て長野県で独立就農した先輩就農者の体験談を聞くことができます。農業の喜びや苦労話、事前に準備した方が良いこと、経営計画の立て方など、リアルな話が聞ける貴重な機会です。『農業のことをあまり知らない』という初心者の方にもおすすめです。

【講師】長野県農政部農村振興課担い手育成係 田原 裕一さん

長野県農政部農村振興課で就農コーディネーターとして就農相談や新規就農に向けた研修などを担当。

本イベントのセミナーでは、長野県での新規就農に向けたステップや抑えておきたいポイント、支援内容などを説明いただく。

【先輩農家ゲスト１.】正木 幹朗さん

愛知県→長野県松川町 / 就農4年目 / 果樹栽培

幼少期に長野県内でりんご狩りを体験したことをきっかけに農業に興味を持ち、愛知県内の農林高校で果樹を専攻。学びを深める中で果樹農家の実態を知るため長野県松川町のりんご農家を訪ね、農家の情熱と自然の豊かさに触れたことから果樹農家を志す。紹介を受けて松川町へ就農相談に訪れた際に、おすすめされた農業大学校で、２年間果樹栽培技術を学ぶ。その後、松川町果樹農業研修制度の第2期生として3年間の研修を受け、指導を受けた協力農家の経営を引き継ぎ就農。現在は就農4年目、販売先を含め経営全体を引き継いだため就農当初から経営は安定しており、先代から受け継いだ信頼と品質を大切にしながら、よりおいしい果実を届けられるように努力の日々を送る。

【先輩農家ゲスト２.】勝野 友裕さん（写真右）

東京都→長野県佐久市 / 就農13年目 / 野菜・水稲栽培

東京都出身。システムエンジニアとして東京・大手町に勤務する中で独立志向を持ち、IT分野ではなく農業での起業を決意。情報収集を経て長野県農業大学校の就農研修を知り、夫婦で研修部のプログラムを受講する。農家での実地研修を含む2年間の学びを修了し、農地の借用が可能な認定就農者として2014年に佐久市で独立就農し、2022年に「ななとも農場」を設立。現在は農場代表・農場長を務めるほか、地元JAの野菜部会部会長、長野県農業士協会会長も担い、地域農業の発展にも尽力している。

出展自治体・団体・企業

【北信】長野市 / 須坂市 / 坂城町 / 小布施町 / 高山村 / 飯綱町 / 中野市 / 山ノ内町 / JAグリーン長野 / JA中野市 / 北信農業農村支援センター

【東信】佐久市 / 佐久穂町 / 南相木村 / 北相木村 / 立科町 / 上田市 / 東御市 / 長和町 / 青木村 / JA佐久浅間 / JA信州うえだ / (有)信州うえだファーム

【中信】松本市 / 塩尻市 / 安曇野市 / JA松本ハイランド / JAあづみ

【南信】茅野市 / 伊那市 / 駒ヶ根市 / 飯島町 / 飯田市 / 松川町 / 高森町 / 阿智村 / 喬木村 / 豊丘村 / 大鹿村 / JA上伊那 / JAみなみ信州

【全県】長野県農業大学校 / 長野県農業担い手育成基金（就農・就業相談全般） / 信州暮らし推進センター（移住相談）

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには44都道府県1政令市の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

正式名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

代表者 ： 理事長 高橋 公

URL ： https://www.furusatokaiki.net/