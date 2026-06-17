テレビアニメ「ゆるゆる図鑑」2026年10月～毎週日曜あさ7時からテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送開始！

株式会社テレビ東京ホールディングス

(C)Gakken /ゆるゆる図鑑製作委員会

■テレビアニメ「ゆるゆる図鑑」について

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）から発売、累計発行部数124万部の大人気書籍・「ゆるゆる図鑑」シリーズ。これを原作としたテレビアニメが2026年10月からテレ東系6局ネット「アニもり！」内で放送することが決定致しました。

2017年6月のシリーズ開始から、「こわいものもかわいいイラストと4コマまんがで誰でも楽しめる」をコンセプトにし、生き物の生態や意外な一面、ちょっとした豆知識を楽しめる新感覚の図鑑「ゆるゆる図鑑」シリーズですが、今回のアニメ化では原作の魅力をそのまま生かし、テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで、個性豊かな生き物たちがいきいきと描かれます。テレビアニメならではの動きや演出によって、生き物たちの愛らしさや面白さがさらに広がること間違いなしです。

アニメの詳細な情報はこれから随時発表されていきますので、続報をお楽しみにしてください。

テレビアニメ「ゆるゆる図鑑」

放送：2026年10月から毎週日曜あさ 7時 00 分～7時 30 分「アニもり！」内で放送

放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送）

権利表記：(C)Gakken /ゆるゆる図鑑製作委員会

■公式サイト／公式SNS

テレ東アニメ公式サイト「あにてれ」ページ：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yuruyuru/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/anime_yuruyuruzukan

■原作情報

「ゆるゆる図鑑」シリーズ

編：Gakken

作品HP：https://zukan.gakken.jp/lp/yuruyuru/