大阪 SNS 運用 会社を選ぶなら今--株式会社キングプロテアが大阪エリア向けサービスを新たに本格展開、累計1,500本超の動画実績を引っ提げて始動
～～～TikTok・Instagram ショート動画を起点に、大阪の店舗ビジネスが「伝わらない」から「売上が動く」へ--Z世代クリエイターチームが丸ごと担う～～～
大阪 SNS 運用の新たな選択肢として、札幌発の SNS 運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より、大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象とした TikTok・Instagram 運用代行サービスを本格展開すると発表した。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウを軸に、「動画を作るだけで終わらせない、売上につなげるSNS設計」を大阪の経営者へ届ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350956/images/bodyimage1】
大阪 SNS 運用 会社の現状と課題--なぜ「丸投げできる専門会社」が求められているのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のデジタルマーケティング活用率は依然として低水準にあり、特に SNS を「継続的に運用できている」と回答した中小企業は全体の30%未満にとどまる。大阪・近畿圏は飲食・小売・美容・宿泊など店舗型ビジネスの密度が高く、SNS 集客の潜在ニーズは非常に大きい一方、「担当者がいない」「投稿を続けられない」「何を発信すればいいかわからない」という三重苦が経営現場を縛っている。
キングプロテアが札幌で支援してきた26アカウントの運用実績から見えてきたのは、「SNS 運用が続かない最大の理由は、制作・投稿・分析のどれか一つだけをアウトソースしても効果が出ないから」という事実だ。部分的な外注では内製の負担がゼロにならず、担当者は本業と副業の二足のわらじを強いられる。大阪の店舗オーナーからも「インフルエンサーに1回投稿を依頼したが継続性がなく費用対効果が不明」「撮影だけ外注したが編集・投稿まで自社でこなせなかった」という相談が後を絶たない（キングプロテア初回相談ヒアリングより）。
この課題に対するキングプロテアの回答はシンプルだ。企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案まで、SNS 運用に関わるすべての工程を内製クリエイターチームが一手に引き受ける「完全丸投げ型」の運用代行体制。大阪エリアの店舗オーナーが SNS のことを一切考えなくて済む環境を作り、本業に集中できる状態を提供する。これが今回の大阪向け本格展開の核心にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350956/images/bodyimage2】
大阪 SNS 運用を支えるキングプロテアの3つの強み--実績・チーム・設計力
大阪のクライアントが「なぜキングプロテアを選ぶべきか」を、実績・チーム・設計力の三軸から説明する。
**強み1：累計1,500本以上の動画制作が生む「勝ちパターンの蓄積」**
キングプロテアは創業以来、TikTok・Instagram・YouTube ショートを中心に累計1,500本以上の縦型ショート動画を制作してきた。26アカウントを同時並行で運用することで、業種別・投稿タイミング別・尺別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」が蓄積されており、新規アカウントの立ち上がりスピードが早い。大阪の新規クライアントは、ゼロから試行錯誤するのではなく、この実戦データの恩恵を初月から受けられる。
**強み2：TikTok をリアルに使いこなす Z 世代クリエイターチーム**
アルゴリズムの変化を「理論」ではなく「肌感」で捉えるZ世代中心のクリエイターが、企画から投稿まで一貫して担う。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）の384,000再生、株式会社CAICA様の328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様の76,000再生など、業種をまたいで大型バズ実績を創出してきた。大阪という商業都市の熱量・テンポ感とも相性の良いエネルギッシュな動画制作が強みだ。
**強み3：「動画→SNS→公式LINE→売上」の導線設計**
動画がバズっても店舗の売上に直結しなければ意味がない。キングプロテアは「動画 → SNS プロフィール → 公式LINE・予約 → 来店・購買」という最短導線を最初から設計したうえで運用に入る。手結整体院では LINE 活用により支援1ヶ月目で売上が前年比166%（月商75万円→125万円）に拡大し、宿泊事業会社では Meta 広告の CPA を 8～12万円から 2万円に改善して売上5倍を達成した実績がある。大阪の店舗オーナーにも同じ設計思想を持ち込む。
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大阪 SNS 運用 会社の選び方--よくある質問と失敗事例を徹底解説
「大阪で SNS 運用を外注しようとしたが、どう選べばいいかわからない」という経営者のために、よくある質問・選定基準・失敗パターンを整理する。
**Q1：大阪の SNS 運用代行会社を選ぶときに何を確認すべきか？**
確認すべきポイントは以下の5点だ。(1)業種別の運用実績と再生数データを公開しているか (2)企画・撮影・編集・投稿・分析を一気通貫で対応しているか（部分外注の場合は自社負担が残る）(3)月次の分析レポートと改善提案がセットになっているか (4)最低契約期間と解約条件が明確か (5)担当者がプラットフォームを自分自身で日常的に使っているか（Z世代かどうかは一つの目安）。
**Q2：大阪の店舗が SNS 運用を外注するとどのくらいの費用がかかるか？**
市場相場として、月10本程度のショート動画運用代行は月額10～30万円前後が一般的だ。キングプロテアの場合、ショート動画月8本のライト運用から月額88,000円（キャスト運用プラン）、店舗ビジネス向けの標準プランが月額177,000円（店舗SNS運用プラン）、法人向けの月10本＋Meta広告込みが月額198,000円（法人SNS運用プラン）という体系を取っている。6ヶ月を推奨最低契約期間とし、初月から運用改善の PDCA が回る体制を整える。
**Q3：SNS 運用代行で実際に失敗するパターンとは？**
キングプロテアがヒアリングを通じて確認した典型的な失敗パターンを3つ挙げる。
(1)「撮影だけ」「編集だけ」の部分外注で終わったケース - 投稿・分析・改善までのサイクルが回らず、動画は作れても数字が伸びない状態が続く。担当者が社内に残りストレスが溜まる。
(2)「フォロワーを増やすこと」だけが目標になったケース - フォロワー数と売上は直結しない。来店・予約・LINE 登録という具体的なコンバージョンを設計していない SNS 運用は、どれだけバズっても事業の数字が動かない。
(3)「自社担当者と代理店の連絡が週1回だけ」のケース - アルゴリズムは週単位どころか日単位で変化する。レポートが月次しか来ない運用代行はリアルタイムの改善が遅れ、伸び時を逃す。キングプロテアはこれらの失敗を避けるために、チームが常に最新アルゴリズムを追いながら週次で判断を下す体制を取っている。
**Q4：大阪から遠隔で依頼できるか？撮影はどうなるか？**
キングプロテアは札幌本拠地ながら、リモート運用の仕組みを標準化している。オンラインでの初回ヒアリング・台本共有・アカウント設計を行い、撮影については店舗に合わせてクリエイターが訪問するプランと、クライアント側でスマートフォン撮影した素材を受け取って編集・投稿する「素材入稿型」プランを選べる。大阪エリアのクライアントには現在、詳細の対応スケジュールを個別相談で案内している（info@kingprotea.jp または 090-3898-9276 まで）。
代表者コメント
「札幌での支援の現場を振り返ると、最初に相談に来てくれる経営者のほぼ全員が『SNS をやらなければいけないとわかっている、でも続かない』という言葉を口にします。やる気がないわけではなく、本業と SNS 運用を同時にこなすリソースが物理的にない。この状態を変えるには、SNS のことを丸ごと僕たちが引き受けて、経営者には本業だけに集中してもらうしかないと痛感しました。
だからこそ、企画から編集・投稿・分析・改善まで一切を内製チームで完結させる体制にこだわりました。部分だけ外注すると経営者に『半分の負担』が残る。大阪 SNS 運用の文脈でも、この哲学は変わりません。大阪の店舗オーナーが動画の一切を考えなくていい状態を作ることが、売上を動かす最短経路だと確信しています。
累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの運用ノウハウを携えて大阪の市場に本格的に向き合います。大阪の中小企業・店舗ビジネスの経営者と同じ船に乗り、共に夢を追いかけていく。それがキングプロテアの存在意義です。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
キングプロテアは2026年内に大阪エリアの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）アカウント規模まで拡大することを目指す。大阪を西日本展開の拠点として位置づけ、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など店舗型ビジネスへの支援実績を積み上げていく計画だ。
また、SNS 運用代行に加えて、屋号「AX Japan」のもとで2026年5月より本格始動した AI 研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れている。SNS 運用の効率化・コンテンツ企画の AI 補助・広告クリエイティブの自動生成など、AI と SNS を掛け合わせた次世代の店舗集客支援モデルを大阪市場でも構築していく。
2026年6月30日までに初回相談・アカウント無料診断を申し込んだクライアントには優先的にプランニングを提供する（先着順・定員に達し次第終了）。大阪で SNS 運用を本気で取り組みたい店舗オーナー・企業担当者はこの機会に相談を申し込んでほしい。
サービス概要
・サービス名: 大阪向け SNS 運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対象エリア: 大阪府・近畿圏（全国リモート対応可）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・小売店・宿泊業など店舗型ビジネス全般
・プラン例: キャスト運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・無料初回相談・アカウント診断: 2026年6月30日まで（先着順）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress 他 累計56～68社
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS 運用の新たな選択肢として、札幌発の SNS 運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より、大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象とした TikTok・Instagram 運用代行サービスを本格展開すると発表した。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウを軸に、「動画を作るだけで終わらせない、売上につなげるSNS設計」を大阪の経営者へ届ける。
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大阪 SNS 運用 会社の現状と課題--なぜ「丸投げできる専門会社」が求められているのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のデジタルマーケティング活用率は依然として低水準にあり、特に SNS を「継続的に運用できている」と回答した中小企業は全体の30%未満にとどまる。大阪・近畿圏は飲食・小売・美容・宿泊など店舗型ビジネスの密度が高く、SNS 集客の潜在ニーズは非常に大きい一方、「担当者がいない」「投稿を続けられない」「何を発信すればいいかわからない」という三重苦が経営現場を縛っている。
キングプロテアが札幌で支援してきた26アカウントの運用実績から見えてきたのは、「SNS 運用が続かない最大の理由は、制作・投稿・分析のどれか一つだけをアウトソースしても効果が出ないから」という事実だ。部分的な外注では内製の負担がゼロにならず、担当者は本業と副業の二足のわらじを強いられる。大阪の店舗オーナーからも「インフルエンサーに1回投稿を依頼したが継続性がなく費用対効果が不明」「撮影だけ外注したが編集・投稿まで自社でこなせなかった」という相談が後を絶たない（キングプロテア初回相談ヒアリングより）。
この課題に対するキングプロテアの回答はシンプルだ。企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案まで、SNS 運用に関わるすべての工程を内製クリエイターチームが一手に引き受ける「完全丸投げ型」の運用代行体制。大阪エリアの店舗オーナーが SNS のことを一切考えなくて済む環境を作り、本業に集中できる状態を提供する。これが今回の大阪向け本格展開の核心にある。
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大阪 SNS 運用を支えるキングプロテアの3つの強み--実績・チーム・設計力
大阪のクライアントが「なぜキングプロテアを選ぶべきか」を、実績・チーム・設計力の三軸から説明する。
**強み1：累計1,500本以上の動画制作が生む「勝ちパターンの蓄積」**
キングプロテアは創業以来、TikTok・Instagram・YouTube ショートを中心に累計1,500本以上の縦型ショート動画を制作してきた。26アカウントを同時並行で運用することで、業種別・投稿タイミング別・尺別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」が蓄積されており、新規アカウントの立ち上がりスピードが早い。大阪の新規クライアントは、ゼロから試行錯誤するのではなく、この実戦データの恩恵を初月から受けられる。
**強み2：TikTok をリアルに使いこなす Z 世代クリエイターチーム**
アルゴリズムの変化を「理論」ではなく「肌感」で捉えるZ世代中心のクリエイターが、企画から投稿まで一貫して担う。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）の384,000再生、株式会社CAICA様の328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様の76,000再生など、業種をまたいで大型バズ実績を創出してきた。大阪という商業都市の熱量・テンポ感とも相性の良いエネルギッシュな動画制作が強みだ。
**強み3：「動画→SNS→公式LINE→売上」の導線設計**
動画がバズっても店舗の売上に直結しなければ意味がない。キングプロテアは「動画 → SNS プロフィール → 公式LINE・予約 → 来店・購買」という最短導線を最初から設計したうえで運用に入る。手結整体院では LINE 活用により支援1ヶ月目で売上が前年比166%（月商75万円→125万円）に拡大し、宿泊事業会社では Meta 広告の CPA を 8～12万円から 2万円に改善して売上5倍を達成した実績がある。大阪の店舗オーナーにも同じ設計思想を持ち込む。
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大阪 SNS 運用 会社の選び方--よくある質問と失敗事例を徹底解説
「大阪で SNS 運用を外注しようとしたが、どう選べばいいかわからない」という経営者のために、よくある質問・選定基準・失敗パターンを整理する。
**Q1：大阪の SNS 運用代行会社を選ぶときに何を確認すべきか？**
確認すべきポイントは以下の5点だ。(1)業種別の運用実績と再生数データを公開しているか (2)企画・撮影・編集・投稿・分析を一気通貫で対応しているか（部分外注の場合は自社負担が残る）(3)月次の分析レポートと改善提案がセットになっているか (4)最低契約期間と解約条件が明確か (5)担当者がプラットフォームを自分自身で日常的に使っているか（Z世代かどうかは一つの目安）。
**Q2：大阪の店舗が SNS 運用を外注するとどのくらいの費用がかかるか？**
市場相場として、月10本程度のショート動画運用代行は月額10～30万円前後が一般的だ。キングプロテアの場合、ショート動画月8本のライト運用から月額88,000円（キャスト運用プラン）、店舗ビジネス向けの標準プランが月額177,000円（店舗SNS運用プラン）、法人向けの月10本＋Meta広告込みが月額198,000円（法人SNS運用プラン）という体系を取っている。6ヶ月を推奨最低契約期間とし、初月から運用改善の PDCA が回る体制を整える。
**Q3：SNS 運用代行で実際に失敗するパターンとは？**
キングプロテアがヒアリングを通じて確認した典型的な失敗パターンを3つ挙げる。
(1)「撮影だけ」「編集だけ」の部分外注で終わったケース - 投稿・分析・改善までのサイクルが回らず、動画は作れても数字が伸びない状態が続く。担当者が社内に残りストレスが溜まる。
(2)「フォロワーを増やすこと」だけが目標になったケース - フォロワー数と売上は直結しない。来店・予約・LINE 登録という具体的なコンバージョンを設計していない SNS 運用は、どれだけバズっても事業の数字が動かない。
(3)「自社担当者と代理店の連絡が週1回だけ」のケース - アルゴリズムは週単位どころか日単位で変化する。レポートが月次しか来ない運用代行はリアルタイムの改善が遅れ、伸び時を逃す。キングプロテアはこれらの失敗を避けるために、チームが常に最新アルゴリズムを追いながら週次で判断を下す体制を取っている。
**Q4：大阪から遠隔で依頼できるか？撮影はどうなるか？**
キングプロテアは札幌本拠地ながら、リモート運用の仕組みを標準化している。オンラインでの初回ヒアリング・台本共有・アカウント設計を行い、撮影については店舗に合わせてクリエイターが訪問するプランと、クライアント側でスマートフォン撮影した素材を受け取って編集・投稿する「素材入稿型」プランを選べる。大阪エリアのクライアントには現在、詳細の対応スケジュールを個別相談で案内している（info@kingprotea.jp または 090-3898-9276 まで）。
代表者コメント
「札幌での支援の現場を振り返ると、最初に相談に来てくれる経営者のほぼ全員が『SNS をやらなければいけないとわかっている、でも続かない』という言葉を口にします。やる気がないわけではなく、本業と SNS 運用を同時にこなすリソースが物理的にない。この状態を変えるには、SNS のことを丸ごと僕たちが引き受けて、経営者には本業だけに集中してもらうしかないと痛感しました。
だからこそ、企画から編集・投稿・分析・改善まで一切を内製チームで完結させる体制にこだわりました。部分だけ外注すると経営者に『半分の負担』が残る。大阪 SNS 運用の文脈でも、この哲学は変わりません。大阪の店舗オーナーが動画の一切を考えなくていい状態を作ることが、売上を動かす最短経路だと確信しています。
累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの運用ノウハウを携えて大阪の市場に本格的に向き合います。大阪の中小企業・店舗ビジネスの経営者と同じ船に乗り、共に夢を追いかけていく。それがキングプロテアの存在意義です。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
キングプロテアは2026年内に大阪エリアの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）アカウント規模まで拡大することを目指す。大阪を西日本展開の拠点として位置づけ、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など店舗型ビジネスへの支援実績を積み上げていく計画だ。
また、SNS 運用代行に加えて、屋号「AX Japan」のもとで2026年5月より本格始動した AI 研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れている。SNS 運用の効率化・コンテンツ企画の AI 補助・広告クリエイティブの自動生成など、AI と SNS を掛け合わせた次世代の店舗集客支援モデルを大阪市場でも構築していく。
2026年6月30日までに初回相談・アカウント無料診断を申し込んだクライアントには優先的にプランニングを提供する（先着順・定員に達し次第終了）。大阪で SNS 運用を本気で取り組みたい店舗オーナー・企業担当者はこの機会に相談を申し込んでほしい。
・サービス名: 大阪向け SNS 運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対象エリア: 大阪府・近畿圏（全国リモート対応可）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・小売店・宿泊業など店舗型ビジネス全般
・プラン例: キャスト運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・無料初回相談・アカウント診断: 2026年6月30日まで（先着順）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress 他 累計56～68社
配信元企業：株式会社キングプロテア
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