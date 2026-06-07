LAMA Store 楽天市場店は、最大約10.24kgの吸着力を実現した「2026年最新モデル 真空吸盤式マグネット車載スマホホルダー」の販売を開始いたしました。 近年、日本ではスマートフォンナビやドライブアプリの普及により、車内でスマートフォンを活用する機会が急速に増加しています。一方で、「走行中にスマートフォンが揺れる」「急ブレーキで落下する」「見やすい位置に固定できない」といった課題も多く、安定した固定力と使いやすさを兼ね備えた車載ホルダーへの需要が高まっています。 こうしたニーズに応えるため、本製品は真空吸盤とN52高性能マグネットを採用。最大約10.24kgの吸着力と0.1秒瞬間吸着を実現し、車内はもちろん、自宅やオフィスでも活躍するマルチユース設計を採用しました。

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■ 製品の特長

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【最大10.24kg吸着】走行中も落ちない圧倒的ホールド力

本製品はN52グレードの高性能マグネットを採用し、最大約10.24kgの吸着力を実現しました。 急ブレーキや段差の多い道路でもスマートフォンをしっかり固定し、走行中の落下やズレを防止します。 大型スマートフォンにも対応し、通勤や長距離ドライブ、営業・配送業務など幅広いシーンで安定した使用環境を提供します。

【0.1秒瞬間吸着】近づけるだけで簡単固定

スマートフォンをホルダーに近づけるだけで、わずか0.1秒で瞬時に吸着。 片手で簡単に着脱できるため、乗車時や休憩時もスムーズに操作できます。 MagSafe対応機種はもちろん、付属の磁気リングを使用することで幅広いスマートフォンに対応し、毎日の移動をより快適にサポートします。

【360°自由調整】見やすい視界をキープ

ヘッド部分は360°回転に対応し、縦向き・横向きを自由に切り替えることができます。 さらに多角度調整が可能なため、ドライバーにとって見やすい位置へ簡単にセット可能。 ナビ利用やハンズフリー通話など、さまざまなシーンで快適な視認性を実現します。

【真空吸盤固定】工具不要でしっかり設置

高密着ジェル吸盤と真空ロック構造により、ダッシュボードやフロントガラスへ強力に固定できます。 工具不要で簡単に設置できるほか、吸盤部分は水洗い可能なため繰り返し使用にも対応。長期間安定した吸着力を維持します。

【車内外兼用】さまざまなシーンで活躍

車載ホルダーとしてはもちろん、自宅やオフィスでの動画視聴、オンライン会議、レシピ確認などにも活用できます。 コンパクトで持ち運びしやすく、車内外を問わず幅広いシーンで使用可能。1台でマルチに活躍する利便性の高いスマホホルダーです。

■ 利用シーン

・スマートフォンナビ利用 ・営業車・配送車でのルート確認 ・長距離ドライブ ・カーシェア・レンタカー利用 ・動画視聴 ・オンライン会議 ・ライブ配信 ・キッチンでのレシピ確認 ・デスクワーク

■ 比較データ

| 比較項目 | 一般的な車載スマホホルダー | 本製品 | | ----- | ------------- | --------------- | | 吸着力 | 固定力にばらつきがある | 最大約10.24kg | | スマホ固定 | 手動で挟み込む | 0.1秒瞬間吸着 | | 安定性 | 振動でズレる場合がある | 急ブレーキ・悪路でも安定固定 | | 角度調整 | 調整範囲が限定的 | 360°自由回転 | | 対応機種 | 機種により制限あり | MagSafe対応・全機種対応 | | 設置方式 | 一般吸盤・クリップ式 | 真空吸盤＋N52強力マグネット | | 利用シーン | 車内中心 | 車内・デスク・自宅兼用 |

■ 価格・販売情報

■商品名： 真空吸盤式マグネット車載スマホホルダー ■型番：K007 ■販売価格： 2,580円（税込）前後 ※販売時期やキャンペーンにより変動する場合があります。 ■特徴： 最大約10.24kg超強力吸着 / N52高性能マグネット搭載 / 0.1秒瞬間吸着 / 真空吸盤＋磁気固定 / 360°自由回転・多角度調整 / 片手着脱対応 / MagSafe対応・全機種対応 / 水洗い再利用可能 / 車内・自宅・オフィス兼用 ■販売ページ： 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100184/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100768.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/