飛行機用シート産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
飛行機用シート世界総市場規模
飛行機用シートとは、航空機の客室内に設置され、乗客が離着陸や飛行中に安全かつ快適に座れるよう設計された座席を指します。軽量性、耐久性、難燃性に加え、衝撃吸収性や人間工学に基づく座り心地が重視され、機体の燃費効率や座席配置にも影響します。近年では、リクライニング機能、電源、映像端末、収納性などの付加機能も進化しています。
図. 飛行機用シートの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350126/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350126/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル飛行機用シート市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の3904百万米ドルから2032年には5516百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル飛行機用シート市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、旅客需要の回復と航空路線の拡大
飛行機用シートの市場は、世界的な旅客需要の回復と新規路線の拡大により、着実な成長が期待されています。特に国際線や中長距離路線では、快適性と機能性を備えた座席への需要が高く、航空会社による機材更新や増便が飛行機用シートの導入を後押ししています。
2、航空会社の機材更新ニーズ
老朽化した機材の入れ替えが進む中で、航空会社は燃費効率の向上だけでなく、客室内装の刷新にも注力しています。飛行機用シートは機内ブランドの印象を左右する重要な要素であり、軽量化や耐久性の向上、整備性の改善を目的とした更新需要が市場を押し上げています。
3、快適性と付加価値サービスへの要求
乗客の利便性向上を重視する流れの中で、リクライニング機能、USB電源、タブレットホルダー、収納性などを備えた飛行機用シートの需要が高まっています。航空会社は座席の快適性を差別化要因として活用しており、エコノミークラスでも付加価値を高める動きが市場拡大につながっています。
今後の発展チャンス
1、航空需要の回復と機材更新需要
飛行機用シートの将来機会として最も大きいのは、国際線・国内線を含む航空需要の回復に伴う機材更新需要の拡大です。航空会社は老朽機の入れ替えや客室改修を進める中で、軽量性と快適性を両立した飛行機用シートへの投資を強化しやすくなります。
2、快適性重視による差別化の進展
乗客が座席の広さ、リクライニング性能、収納性、電源機能などを重視する傾向は今後も強まる見込みです。そのため、航空会社は運賃だけでなく座席体験でも差別化を図る必要があり、付加価値の高い飛行機用シートの採用機会が拡大します。
3、軽量化・省燃費化への対応
航空業界では燃費改善とCO2削減が重要課題となっており、機内装備の軽量化は大きなテーマです。飛行機用シートは機体重量に直接影響するため、先進素材や新構造を活用した軽量設計の需要が高まり、環境対応型製品としての成長余地が広がります。
事業発展を阻む主要課題
1、高い開発・製造コスト
飛行機用シートは軽量化と強度確保、快適性の両立が求められるため、先進素材や高度な設計技術が必要です。その結果、研究開発費や製造コストが高くなりやすく、航空会社にとっても導入負担が大きくなります。特に中小規模の事業者では更新投資が進みにくい傾向があります。
飛行機用シートとは、航空機の客室内に設置され、乗客が離着陸や飛行中に安全かつ快適に座れるよう設計された座席を指します。軽量性、耐久性、難燃性に加え、衝撃吸収性や人間工学に基づく座り心地が重視され、機体の燃費効率や座席配置にも影響します。近年では、リクライニング機能、電源、映像端末、収納性などの付加機能も進化しています。
図. 飛行機用シートの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350126/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350126/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル飛行機用シート市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の3904百万米ドルから2032年には5516百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル飛行機用シート市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、旅客需要の回復と航空路線の拡大
飛行機用シートの市場は、世界的な旅客需要の回復と新規路線の拡大により、着実な成長が期待されています。特に国際線や中長距離路線では、快適性と機能性を備えた座席への需要が高く、航空会社による機材更新や増便が飛行機用シートの導入を後押ししています。
2、航空会社の機材更新ニーズ
老朽化した機材の入れ替えが進む中で、航空会社は燃費効率の向上だけでなく、客室内装の刷新にも注力しています。飛行機用シートは機内ブランドの印象を左右する重要な要素であり、軽量化や耐久性の向上、整備性の改善を目的とした更新需要が市場を押し上げています。
3、快適性と付加価値サービスへの要求
乗客の利便性向上を重視する流れの中で、リクライニング機能、USB電源、タブレットホルダー、収納性などを備えた飛行機用シートの需要が高まっています。航空会社は座席の快適性を差別化要因として活用しており、エコノミークラスでも付加価値を高める動きが市場拡大につながっています。
今後の発展チャンス
1、航空需要の回復と機材更新需要
飛行機用シートの将来機会として最も大きいのは、国際線・国内線を含む航空需要の回復に伴う機材更新需要の拡大です。航空会社は老朽機の入れ替えや客室改修を進める中で、軽量性と快適性を両立した飛行機用シートへの投資を強化しやすくなります。
2、快適性重視による差別化の進展
乗客が座席の広さ、リクライニング性能、収納性、電源機能などを重視する傾向は今後も強まる見込みです。そのため、航空会社は運賃だけでなく座席体験でも差別化を図る必要があり、付加価値の高い飛行機用シートの採用機会が拡大します。
3、軽量化・省燃費化への対応
航空業界では燃費改善とCO2削減が重要課題となっており、機内装備の軽量化は大きなテーマです。飛行機用シートは機体重量に直接影響するため、先進素材や新構造を活用した軽量設計の需要が高まり、環境対応型製品としての成長余地が広がります。
事業発展を阻む主要課題
1、高い開発・製造コスト
飛行機用シートは軽量化と強度確保、快適性の両立が求められるため、先進素材や高度な設計技術が必要です。その結果、研究開発費や製造コストが高くなりやすく、航空会社にとっても導入負担が大きくなります。特に中小規模の事業者では更新投資が進みにくい傾向があります。