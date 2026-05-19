翻訳・映像ローカライズ事業を展開するブレインウッズ株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：相田 和宏)は、既存のスライドや原稿からAIナレーションを活用して多言語動画を制作する新サービス「AIボイス動画 for Business」を開始いたしました。本サービスは、音声作成にAIを導入してコストと納期を削減しつつ、翻訳と音声チェックはプロが担当することで、ビジネスや医療、教育現場で「そのまま安心して使える」品質を実現します。





AIボイス動画 for Business





https://www.brainwoods.com/movie/production/ai-voice-video-for-business.html





■開発の背景とメリット

動画の多言語化ニーズが高まる中、従来の「スタジオ収録」はコストや納期、修正の手間が課題であり、完全自動の「AI作成ツール」は翻訳精度に不安がありました。 本サービスは、AIの活用により音声作成のコストと納期を従来の1/3以下に削減します。さらに、原稿に変更が生じた際も修正部分のみをピンポイントで作り直せるため、ランニングコストを大幅に抑えられます。









■本サービスの3つの特長

1. プロ翻訳×ネイティブチェックによる「確かな品質」

AIを活用するのは音声生成のみ。多言語への翻訳はプロの翻訳者が行い、生成されたAIナレーションにもネイティブチェックが入ることで、「正しく伝わる」品質を追求します。





2. 医療などの専門分野に対応できる「強力な協業体制」

当社は、医療機器や新薬の紹介映像など豊富な実績を持っています。医療専門の実務翻訳者と映像翻訳者の協業体制を活かし、専門用語の多い分野でも正確に伝わる動画を提供します。





3. インバウンド需要に応える「50言語以上の対応力」

日本語、英語、中国語をはじめ、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、フランス語など50言語以上に対応します。









■活用シーン

● 営業・広報 ：展示会・商談用プレゼンテーション、会社・製品紹介、SNS向け広報動画

● 人事・社員研修：新人研修・コンプライアンス教育、社内マニュアルの動画化

● 医療・医薬 ：医療機器・医薬品の説明、医療従事者向け教育コンテンツ

● 教育機関 ：講義資料、留学生向け案内、オンライン授業コンテンツ

● インバウンド ：観光施設案内、利用案内、外国人向けガイド動画









■目的やご予算に応じた「最適な制作手法」をご提案

ブレインウッズでは、本サービス(AIナレーション)だけでなく、従来からの「プロのナレーターによる本格的なスタジオ収録」や、ナレーターが自宅のプロ設備で収録する「宅録」にも対応しています。「社内向け研修動画はコストを抑えてAIボイスで」、「外部向けの重要プロモーション映像はプロのナレーターで感情豊かに」といったように、お客様の制作目的やご予算に応じた最適なプランをご提案いたします。









■サービス紹介ページ

「AIボイス動画 for Business」の紹介ページにサンプル動画を掲載しております。









■詳細・サンプルはこちら

https://www.brainwoods.com/movie/production/ai-voice-video-for-business.html









【お問い合わせ先】

ブレインウッズ株式会社 映像翻訳サービス担当

TEL ： 03-3405-7855

E-mail： bwsinquiry3@brainwoods.com

URL ： https://www.brainwoods.com/









■会社概要

名称 ： ブレインウッズ株式会社

本社所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30 H1O青山

設立 ： 2000年9月1日

資本金 ： 1,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 相田 和宏

業務内容 ： 翻訳事業、通訳事業、映像翻訳事業、外国語人材派遣事業、

グローバル人材育成事業、多言語デザイン事業

URL ： https://www.brainwoods.com/