Autodesk、Flow Studio に「AI Rigging」と「Neural Layer」を追加

オートデスク株式会社

米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、AI を活用したクラウドベースのキャラクター制作・映像制作プラットフォーム「Autodesk Flow Studio」に、新機能「AI Rigging（AI リギング）」および「Neural Layer（ニューラルレイヤー）」を追加したことを発表しました。これにより、3D キャラクター制作における複雑で時間のかかる工程を大幅に効率化し、より短時間で高品質なシネマティック表現を実現できるようになります。

Flow Studio は、旧「Wonder Studio」として知られる AI 搭載の映像制作ツールで、実写映像と CG キャラクターをシームレスに融合できる点が特徴です。今回のアップデートでは、キャラクター制作における大きな課題である「リギング」と「レンダリング」を AI によって効率化し、クリエイターがより創造的な作業に集中できる環境を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dMrSRhwSkTQ ]静止モデルから“演じるキャラクター”へ

近年、AI 技術の進化によって 3D アセット生成は容易になりました。しかし、生成したキャラクターを実際に動かし、感情表現を持たせ、映像作品として成立させるためには、高度な専門知識と多くの制作工程が必要でした。従来のワークフローでは、リギング、アニメーション、ライティング、レンダリングなど複数工程を横断する必要があり、完成までに数日から数週間を要することも珍しくありません。

一方で、近年登場した多くの AI ツールはスピードを優先するあまり、表現の自由度やクリエイティブコントロールが制限されるという課題もありました。

Flow Studio は今回のアップデートにより、「AI のスピード」と「プロフェッショナル制作の自由度」の両立を目指します。AI Rigging と Neural Layer の組み合わせにより、コンセプト段階から最終ショット制作までを、よりシームレスかつ柔軟に行えるようになります。

新機能概要

AI Rigging：3D モデルを数分でアニメーション対応キャラクターへ

リギングは、3D キャラクターに骨格やコントローラーを設定し、アニメーション可能な状態にする工程です。従来、この作業には高度な専門知識が必要であり、キャラクター制作の中でも特に技術的・時間的負担の大きい工程の一つでした。

Flow Studio の AI Rigging では、この工程を AI が自動化。最小限のセットアップだけで、3D モデルを短時間でアニメーション可能な状態へ変換できます。

AI Rigging により、クリエイターは以下を実現できます。

- 3D モデルを数分でアニメーション対応キャラクターへ変換- 動画入力から直接アニメーションを生成- 複雑なリギング作業を省略し、ストーリーテリングに集中- Maya、Blender、Unreal Engine へのエクスポートによる高度な制作フローへの接続

これにより、インディークリエイターや小規模チームでも、高品質なキャラクターアニメーション制作を迅速に進めることが可能になります。

Neural Layer：従来のレンダリングパイプラインなしでシネマティック品質を実現

Neural Layer は、Flow Studio 内で利用できる新しいニューラルレンダリング・強化機能です。従来の複雑なレンダリングパイプラインを必要とせず、高品質なビジュアル表現を高速かつ容易に実現します。

Neural Layer によって実現できる主な表現は以下の通りです。

- リアルな肌、髪、毛並み、マテリアル表現- 映画品質のダイナミックライティング- 微細な表情変化やフェイシャル表現- 改良されたAIモーションキャプチャによる自然な動き- クロスシミュレーションや物理挙動- コンポジット処理の効率化

これらの機能により、従来であれば大規模な VFX パイプラインやレンダーファームを必要としていた映像表現を、より身近な制作環境で実現できるようになります。

クリエイター中心のワークフローへ

Autodesk は今回のアップデートにおいて、「AI による完全自動化」ではなく、「クリエイターの創造性を支援する AI」を重視しています。Flow Studio は、従来の DCC（Digital Content Creation）ツールを置き換えるのではなく、制作ワークフロー全体を加速する役割を担います。

作成したキャラクターやシーンは、引き続き Maya、Blender、Unreal Engine などのツールへエクスポート可能であり、最終的な調整や高度な演出は既存のプロフェッショナル制作環境で継続できます。

Flow Studio は、経験豊富な VFX アーティストから、3D 制作を始めたばかりのクリエイターまで、幅広いユーザーに向けて設計されています。AI を活用することで技術的ハードルを下げつつ、最終的なクリエイティブ判断は常にクリエイター自身が握る――それが Flow Studio の目指す方向性です。

Autodesk Flow Studio について

Autodesk Flow Studio（旧称：Wonder Studio）は、AI を活用して実写映像から CG キャラクター制作・アニメーション・コンポジットまでを効率化するクラウドベースの制作プラットフォームです。映像解析、モーションキャプチャ、カメラトラッキング、クリーンプレート生成など、多くの工程を自動化し、映像制作ワークフローを大幅に簡素化します。

■Autodesk ／オートデスクについて

1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything