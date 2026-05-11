パンケーキを焼いて、おいしく食べるまでの工程が楽しめる写真絵本『ぱんけーき つくろ！』が、抽選で当たるSNSプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、抽選で2名様に絵本『ぱんけーき つくろ！』をプレゼント！

詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。

【プレゼント内容】

絵本『ぱんけーき つくろ！』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。

【応募方法】

１.こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー

・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント

https://x.com/micromagazine03

・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/kodomono_hon/

２.キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）

リポストで当選確率が2倍に！

（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に @kodomono_hon をタグ付けしてください。）

３.応募完了！

【応募期間】

2026年6月10日まで

【注意事項】

※2026月6月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡させていただきます。

※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。

※発送は日本国内のみとなりますのでご了承ください。

※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募ください。

※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。

※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信ください。

※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。

【なりすましアカウントにご注意ください】

※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切ありません。

※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはありません。

※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックをお願いいたします。

書籍情報

『ぱんけーき つくろ！』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=69605

さく・近藤幸子 しゃしん・鈴木泰介

ISBN：9784867169605

B5変

価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）

発売日：2026年5月8日

【あらすじ】

「ぱかっ！」「しゃかしゃか」「とくとくとく……」

「まぜまぜ」「しゅわ～」「ふんわり ぽーん！」

みんなが だいすき

ふんわりあま～い ぱんけーき

えほんを みながら、

わって、そそいで、まぜて、やいて、

たべてみよう！

音やリズムを感じながらページをめくることで、

料理のわくわくと出来上がるよろこびが、

自然と子どもたちの中に広がっていきます。

えほんをみながら、親子で一緒に作って味わう時間が、

あたたかな思い出となりますように。

書店員の皆様からの感想を紹介

おいしそー！！ これは子どもと一緒に作りたくなりますね。

子どもにもわかりやすい大きい絵（写真）で手順もわかりやすい。 素敵な絵本です。親子の時間が楽しめそう！！

（紀伊国屋書店エブリイ津高店 高見さま）



すごくおいしそうなぱんけーきの写真絵本で、めっちゃおなかがなりました。

ついつい口ずさんでしまう音がいっぱいあってたのしかったです。

おいしい絵本を読ませていただきありがとうございました。ごちそうさまでした(ハート)

（くまざわ書店 西新井店 中沢さま）



泡立て器をしゃかしゃかと混ぜる感触やパンケーキ生地の甘いにおい、

焼き立てほかほかの温かさが伝わってきて、無性にパンケーキが食べたくなりました。

卵を割り、かき混ぜ、焼き、お皿によそってフォークを構えるちいさな手がまた可愛らしい。

臨場感あふれる写真とオノマトペでパンケーキができるまでの工程がわかりやすく描かれているので

小さなお子さんも「自分にもできそう」「やってみたい」と興味をもってくれそうです。

おいしいものが出来上がる過程のわくわくを味わえる絵本です。

（くまざわ書店 西新井店 塩さま）



リズミカルなオノマトペと、一緒につくっているかのような臨場感でワクワクが加速していく！！

今にもいい匂いがしてきそうな、おいしくて、料理がしてみたくなる、そんなえほんです。

（未来屋書店 大宮店 Mさま）



料理は見た目以上に音も大事だよというのが子どもにも伝わる絵本だと思いました。

具材の見た目が変わる瞬間、音が変わる瞬間を写真でみて、

そのうちお母さんお父さんと一緒に作ってみると、2倍3倍と楽しめるなと思いました。

（くまざわ書店 新潟亀田店 今井さま）



とんとん、しゃかしゃか、とくとく、オノマトペがすごくかわいいです！

「きじを ぽてっと おとして」のぽてっと、というのが大好きです。

できあがったパンケーキがおいしそうで、食べたくなってしまいました。

作りたい！という気持ちがあふれてくる、すてきな写真えほんだと思います。

はじめてのおかし作りにぜひおススメしたいです。

（未来屋書店碑文谷店 福原さま）



ふだん何気なく作っていたパンケーキの中に、

こんなにたくさんのオノマトペがあったのかと驚きました。

いい匂いがしてきそうなきれいな写真と、心地よいパンケーキの音が楽しい絵本です。

（福岡天神 蔦屋書店 廣瀬さま）



写真えほんならでは、すぐに作りたくなる本。 親子で楽しめるレシピ本ですね！

作るときも、しゃかしゃか、とくとくなどオノマトペを言いながら楽しく作れるし、

ぽってりとかぽこぽこふつふつなど、調理のコツとしても最適な表現だなと思いました。

（宮脇書店 ゆめモール下関店 吉井さま）



大人が読んでもわくわくしてしまう絵本。

読んでみるとシンプルな写真だけど、絶対に美味しいものが出来上がる…！と感じる写真。

読み終えてぱんけーきをつくりたい！と大人も子供もみんなが思うはず。

ぱかっ しゅわ～ とろ～り などオノマトペもたくさんで、

まだ料理という概念がわからないような小さい子でも聞いていて楽しいだろうと感じます。

この本と育った子はお料理が好きになりそうですね。

（くまざわ書店調布店 山下さま）



ページをめくると、「ぱかっ！」「しゃかしゃか」「まぜまぜ」──楽しい音がはじけます。

気がつけば、まるでキッチンに立っているみたい！

焼き上がるまでの小さな変化の積み重ねが、大きなよろこびへとつながっていく。

そんな過程を、やさしく伝えてくれます。

親子で声に出して楽しんだあとは、「いっしょにつくろう！」のひとことがこぼれそう。

心ぽかぽか、にこにこ笑顔になれる一冊です。

（紀伊國屋書店 新宿本店 新井さま）



ほかほかのパンケーキが食べたくなります！

子どもと一緒に読んで、作って、食べて、楽しみいっぱいの絵本です。

（うさぎや矢板店 山田さま）

著者情報

近藤幸子

料理研究家、管理栄養士。

料理教室「おいしい週末」を主宰するかたわら、

書籍や雑誌、テレビなどで幅広く活躍中。

好きなパンケーキのトッピングは、もりもり生クリームとメープルシロップ。

鈴木泰介

料理写真を得意とするフォトグラファー。

東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。

料理写真家木村拓氏に師事。

2010年独立。

好きなパンケーキのトッピングは、カリカリベーコンと目玉焼き。

こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/

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