配管用超音波水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（従来型、通信機能型）・分析レポートを発表
2026年5月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「配管用超音波水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、配管用超音波水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、配管用超音波水道メーター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は495百万ドルと評価され、2031年には739百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.0%であり、都市化の進展と水資源管理需要の増加に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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配管用超音波水道メーターは、超音波技術を用いて水の流速や流量を測定する計測装置です。主に大規模な給水ネットワークに設置され、水資源の輸送および分配の監視と管理に利用されます。
高精度、耐干渉性、長寿命といった特性を持ち、複雑な水管理システムに適しています。
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近年、本分野は急速に発展しており、技術革新が進んでいます。高精度化、低消費電力化、長寿命化が進むとともに、通信技術の導入により遠隔監視や故障診断、流量予測などの高度な機能が実現されています。
また、標準化や接続性の向上によりデータ共有が容易になり、セキュリティ対策の強化も重要な要素となっています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では従来型と通信機能を備えた型に分かれており、用途別では住宅用、産業用、商業用に分類されています。特にスマート水管理の進展により通信機能を持つ製品の需要が増加しています。
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主要企業としては、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどが挙げられます。
さらにNeptune Technology (Neptune)、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meterなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により市場成長が期待されています。一方で欧州や北米ではスマート水管理技術の導入が市場を牽引しています。
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市場成長の要因としては、水資源管理の高度化ニーズ、都市インフラの拡大、高精度計測技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストやシステム統合の課題が存在します。
また、通信技術やデータ分析技術の発展が新たな市場機会を創出しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「配管用超音波水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、配管用超音波水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、配管用超音波水道メーター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は495百万ドルと評価され、2031年には739百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.0%であり、都市化の進展と水資源管理需要の増加に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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配管用超音波水道メーターは、超音波技術を用いて水の流速や流量を測定する計測装置です。主に大規模な給水ネットワークに設置され、水資源の輸送および分配の監視と管理に利用されます。
高精度、耐干渉性、長寿命といった特性を持ち、複雑な水管理システムに適しています。
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近年、本分野は急速に発展しており、技術革新が進んでいます。高精度化、低消費電力化、長寿命化が進むとともに、通信技術の導入により遠隔監視や故障診断、流量予測などの高度な機能が実現されています。
また、標準化や接続性の向上によりデータ共有が容易になり、セキュリティ対策の強化も重要な要素となっています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。
種類別では従来型と通信機能を備えた型に分かれており、用途別では住宅用、産業用、商業用に分類されています。特にスマート水管理の進展により通信機能を持つ製品の需要が増加しています。
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主要企業としては、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどが挙げられます。
さらにNeptune Technology (Neptune)、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meterなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により市場成長が期待されています。一方で欧州や北米ではスマート水管理技術の導入が市場を牽引しています。
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市場成長の要因としては、水資源管理の高度化ニーズ、都市インフラの拡大、高精度計測技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストやシステム統合の課題が存在します。
また、通信技術やデータ分析技術の発展が新たな市場機会を創出しています。