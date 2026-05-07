学生が地域課題に挑む実践型プロジェクト 「学生とつくるまちの未来プロジェクト」活動発表会を開催

株式会社学生情報センター

東急不動産ホールディングス株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明)と株式会社学生情報センター(本社：京都府京都市、代表取締役社長：吉野 一樹、以下、「ナジック」)は、京都市の協力のもと、地域が抱える社会課題への解決策を学生とともに考える「学生とつくるまちの未来プロジェクト」を2020年より実施しております。本取り組みは今回で6回目を迎え、2026年4月10日、京都市役所にて本年度のプロジェクト活動発表会を開催しました。

本年度は、京都で学ぶ大学生20名が、約5カ月間にわたり「京都の未来をつくる企業・団体の活動を持続可能にするには」をテーマに活動しました。社会課題の解決に取り組む学生団体や、学生時代に立ち上げたプロジェクトを事業化している4団体への取材を実施し、活動の背景や具体的な取り組み内容、成果、今後の展望などを整理した記事コンテンツを制作し、活動発表会にて発信しました。

活動発表会全体写真

■ワークショップの開催(全3回)

本プロジェクトでは、2025年11月から2026年3月にかけて、「取材編」「探求編」「発信編」の全3回のワークショップを実施しました。学生は取材手法や編集視点を段階的に学び、その後チームごとに地域企業・団体への取材を実施。記事コンテンツの制作や特設サイトの構築を進めました。取材から制作、発信までの一連のプロセスを学生自身が担うことで、単なる学習にとどまらない実践的な学びの機会を提供しています。

■取材活動について

本プロジェクトでは、学生が主体となり、対象団体へのアポイント調整から現地取材、インタビュー、記事編集までを一貫して担当し、各団体の取り組みや価値を第三者の視点で可視化したコンテンツを制作しました。

本活動を通じて、学生は実践的な情報発信力を養うとともに、地域で活動する団体への理解を深めました。

■活動発表会

活動発表会では、京都市役所にて各チームが制作した特設サイトおよび取材コンテンツをもとにプレゼンテーションを実施しました。現地取材に基づいたリアリティのある内容や、若年層ならではの視点を活かした発信が評価され、参加者から高い関心を集めました。

また、京都市長をはじめとする関係者との意見交換も行われ、学生の提案に対する講評や今後の地域活性化に向けた議論が交わされました。

■第6回プロジェクト活動概要

【参加学生(計20名)】

京都産業大学6名／同志社大学5名／立命館大学２名／同志社女子大学2名／京都大学1名／京都女子大学1名／京都薬科大学1名／龍谷大学1名／京都精華大学1名

【各チームの取材テーマ】

Aチーム：規格外野菜を絵の具として再活用し、新たな価値を創出するクリエイティブ集団を取材

(合同会社Lapiz Private)

Bチーム：学びを一過性で終わらせない、AI×福祉の実践型ベンチャーを取材(株式会社SOI)

Cチーム：AIによる訪問介護の管理業務支援に取り組む新規事業を取材(ケアバディ)

Dチーム：食堂運営などを行う京都の大学生を中心とした学生ボランティア団体を取材

(子ども食堂からふる)

プロジェクトの特設サイト： https://tokyu-fudosan-hd-gakumachi.com/(https://tokyu-fudosan-hd-gakumachi.com/)

■東急不動産ホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 星野 浩明

本 社：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1

コーポレートサイト：https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/

■株式会社学生情報センター

代表者：代表取締役社⾧ 吉野一樹 所在地：京都市下京区 創 業：1975 年

事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学校寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

コーポレートサイト：https://tokyu-nasic.jp/

以上