元OktaのAuth0担当プレジデントのShiven RamjiがCellebriteの製品・技術担当プレジデントに就任





Ronnen Armonが引退

バージニア州タイソンズコーナー、イスラエル、ペタフ・ティクヴァ, 2026年5月1日 /PRNewswire/ -- AIを活用したデジタル調査およびインテリジェンス・ソリューションの世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd. （Nasdaq：CLBT）は、Shiven Ramjiを製品・技術担当プレジデントに任命したことを発表しました。Cellebriteの製品および技術部門を統括し、業界をリードするデジタル調査およびインテリジェンス・プラットフォームのイノベーションと実行を推進します。Ramjiは2026年5月4日に就任し、体制移行後数カ月で退任するRonnen Armonの後任となります。



Shiven Ramji to join Cellebrite as President, Products and Technology



「ShivをCellebriteに迎えることができ嬉しく思います。Shivの素晴らしい実績、経験、専門知識は、お客様をサポートし、地域社会、国家、企業を守るという当社の使命を果たすために、当社製品におけるAIの導入とイノベーションのペースを加速させていくうえで、非常に重要です」と、Cellebriteの最高経営責任者（CEO）であるThomas E. Hoganは述べています。「Ronnen Armonのリーダーシップと、当社をAIファーストで市場をリードする上場企業に変えるなど、過去5年間のCellebriteの成功への多大な貢献に感謝します。Cellebriteの従業員を代表し、Ronnenが人生の新たな章へと歩み出すにあたり、最善を尽くされることを祈りたいと思います。

Ramjiは、Cellebriteに豊富な経験をもたらし、高成長のテクノロジー企業を成長させ、著しい成長と転換期を通して製品およびテクノロジー組織を率いた実績をもたらします。Oktaでは、Auth0担当プレジデントとして10億ドルのARRビジネスを管理し、製品、データ、セキュリティ、テクノロジーの戦略と実行を監督しました。Auth0とOkta以前、 RamjiはDigitalOceanの製品担当シニアバイスプレジデントを務め、Amazon、NBCUniversal、LiveIntent、The Nielsen Companyなどのグローバルブランドでリーダーシップを発揮していました。

「Cellebriteに入社し、世界に真の変化をもたらすことに専念するチームを率いることができて光栄です」と、Shiven Ramjiは述べています。「Cellebriteのイノベーションへのコミットメントは、その感動的なミッションの根幹をなすものです。私はチームとともに、製品のさらなる強化・拡大を図り、顧客が世界をより安全な場所にできるよう力を尽くしていくことを楽しみにしています。

Ramjiはエンジェル投資家、新興企業アドバイザーとして活躍し、起業家精神とイノベーションの育成に深くコミットしています。現在はProducts That CountとAiven.ioの取締役を務めています。

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Cellebriteについて



Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investorsをご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

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インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

investors@cellebrite.com

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Jackie.labrecque@cellebrite.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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