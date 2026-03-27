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Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』多くの実績をもつゲームデザイナー カナイセイジ氏と、アナログゲーム界で幅広く活躍する刈谷圭司氏がアドバイザーとして参画
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、2026年6月25日発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』（以下「本作」）について、ゲーム内容の協力体制に、カナイセイジ氏と刈谷圭司氏が参画したことを発表いたします。
本作は「メダロット」をテーマにした本格デジタルカードゲームです。
この度、様々なゲームを世に送り出してきたゲームデザイナー・カナイセイジ氏と、アナログゲーム界で幅広く活躍する刈谷圭司氏に、ゲーム制作時のアドバイザーとして多大な協力をいただきました。
■カードゲームとしての「完成度」へのこだわり
『メダロット』のカスタマイズ性と、カードゲーム特有の戦略性を高次元で融合させるため、アナログゲーム界の第一線で活躍する両氏の知見を導入しました。
両氏の参画により、複雑なルールを直感的に理解できる快適さと、熟練のプレイヤーを唸らせる深い駆け引きを両立させています。
■ クリエイターからのコメント
＜カナイセイジ 氏＞
今回は、主にこのカードゲームを快適に遊ぶための構成やインターフェースの調整に対する意見、および各種カードテキストの整備へのご協力という形で関わらせていただきました。
様々な個性のメダロットから戦術にあった機体やパーツ、メダルを選べるのはもちろん、行動したメダロットを急速冷却しての奇襲や、攻撃コストが軽いメダロットでのクロスアタック、ダメージをバリアで受けるかパーツで受けるかなど、幅広い選択肢をもった攻防の一手一手が悩ましく、考えることを楽しみたい方にぜひおすすめしたい本格的トレーディングカードロボトルです！
＜刈谷圭司 氏＞
わたしはゲーム効果のテキストチェックをメインに、プレイ感やUI周りのアドバイスなど大変楽しく関わらせていただきました。
かなり本格的なカードゲームになっており、カードの種類や要素などもふんだんに盛り込まれていて、非常に長く楽しめるタイトルになっていると思います。
またそうした多くの要素を自動的に処理してもらえるのはデジタルカードゲームならではの魅力で、わたし自身、実際にソフトが発売された際、いろいろなデッキを組んでプレイする日が楽しみです。
TCGファンはもちろん、戦略的なボードゲームが好きな方々にも楽しんでいただけると思います。
■パッケージ版予約受付中
本作のパッケージ版「カブトVer.」「クワガタVer.」および、数量限定版「Deluxe Edition」は、現在全国のゲーム取扱店およびECサイトにて予約受付中です。
ファン必携のアイテムがもらえる早期購入特典や法人別特典につきましては公式サイトにてご紹介中です。
・パッケージ版購入特典詳細ページ
https://www.medarotsha.jp/mcrrb/bonus.php
■『メダロット カードロボトルRB』について
『メダロット カードロボトルRB』は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
当社は今後も本作の最新情報を順次公開してまいります。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
本作は「メダロット」をテーマにした本格デジタルカードゲームです。
■カードゲームとしての「完成度」へのこだわり
『メダロット』のカスタマイズ性と、カードゲーム特有の戦略性を高次元で融合させるため、アナログゲーム界の第一線で活躍する両氏の知見を導入しました。
両氏の参画により、複雑なルールを直感的に理解できる快適さと、熟練のプレイヤーを唸らせる深い駆け引きを両立させています。
■ クリエイターからのコメント
＜カナイセイジ 氏＞
今回は、主にこのカードゲームを快適に遊ぶための構成やインターフェースの調整に対する意見、および各種カードテキストの整備へのご協力という形で関わらせていただきました。
様々な個性のメダロットから戦術にあった機体やパーツ、メダルを選べるのはもちろん、行動したメダロットを急速冷却しての奇襲や、攻撃コストが軽いメダロットでのクロスアタック、ダメージをバリアで受けるかパーツで受けるかなど、幅広い選択肢をもった攻防の一手一手が悩ましく、考えることを楽しみたい方にぜひおすすめしたい本格的トレーディングカードロボトルです！
＜刈谷圭司 氏＞
わたしはゲーム効果のテキストチェックをメインに、プレイ感やUI周りのアドバイスなど大変楽しく関わらせていただきました。
かなり本格的なカードゲームになっており、カードの種類や要素などもふんだんに盛り込まれていて、非常に長く楽しめるタイトルになっていると思います。
またそうした多くの要素を自動的に処理してもらえるのはデジタルカードゲームならではの魅力で、わたし自身、実際にソフトが発売された際、いろいろなデッキを組んでプレイする日が楽しみです。
TCGファンはもちろん、戦略的なボードゲームが好きな方々にも楽しんでいただけると思います。
■パッケージ版予約受付中
本作のパッケージ版「カブトVer.」「クワガタVer.」および、数量限定版「Deluxe Edition」は、現在全国のゲーム取扱店およびECサイトにて予約受付中です。
ファン必携のアイテムがもらえる早期購入特典や法人別特典につきましては公式サイトにてご紹介中です。
・パッケージ版購入特典詳細ページ
https://www.medarotsha.jp/mcrrb/bonus.php
■『メダロット カードロボトルRB』について
『メダロット カードロボトルRB』は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
当社は今後も本作の最新情報を順次公開してまいります。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb