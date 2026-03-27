Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』多くの実績をもつゲームデザイナー カナイセイジ氏と、アナログゲーム界で幅広く活躍する刈谷圭司氏がアドバイザーとして参画

Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』多くの実績をもつゲームデザイナー カナイセイジ氏と、アナログゲーム界で幅広く活躍する刈谷圭司氏がアドバイザーとして参画