キャンパーによって立ち上げられ、ポータブル電源を軸に製品開発を続けてきたアウトドアギアブランド、PowerArQ(パワーアーク)。そのPowerArQが3月10日、初となる調理ギア「PowerArQ DuoPot(ポータブルクッキングポット)」を発売します。ポータブル電源ブランドらしい、ポータブル電源で使うことを前提とした省電力設計。キャンプでの調理に、新しい選択肢を提案します。

ポータブル電源で使える、消費電力500W以下の設計

PowerArQ DuoPotの最大の特徴は、消費電力を500W以下に抑えた設計です。一般的な電気ケトルや調理器具は800W～1200W程度の消費電力が必要ですが、本製品は約347W(100V使用時)で動作。中型クラスのポータブル電源でも余裕を持って使用できます。省電力といっても、パワーは十分。500mlの水なら約10分で沸騰します。朝のコーヒー、カップ麺、簡単な調理など、キャンプで必要な調理がポータブル電源だけで完結します。ポータブル電源ブランドが作るからこそ、ポータブル電源との相性を第一に考えた、PowerArQらしい製品です。

おしゃれキャンパーに刺さる、コヨーテタンカラー

もう一つの大きな特徴が、PowerArQのシグネチャーカラーであるコヨーテタンを採用したデザインです。調理器具の多くは白や黒のシンプルなカラー展開が主流ですが、PowerArQ DuoPotは自然に溶け込むアースカラーを採用。ポータブル電源"PowerArQ"やポータブル冷蔵庫"ICEBERG"と並べても統一感があり、サイトに映えるビジュアルに仕上がっています。機能だけでなく、ギアとしての佇まいにもこだわる、おしゃれキャンパーに刺さるデザインです。

電気で調理する、新しい選択。ソロキャンプや車中泊をもっと気軽に

ソロキャンプや車中泊では、できるだけ荷物を減らして、もっと気軽に出かけたい。PowerArQ DuoPotは、そんなニーズに応える一台です。1.2Lの鍋と0.48Lのフライパンがセットになっており、「煮る」「焼く」「炒める」「炊く」といった基本的な調理が可能。お湯を沸かしてカップ麺を作ったり、レトルトカレーを温めたり、簡単な炒め物を作ったり。ソロキャンプで食べたい温かい料理が、これ一台で作れます。設営後すぐに調理を始められる。ポータブル電源がキャンプの常識を変えたように、電気で気軽に調理できるギアが、キャンプや車中泊へのハードルを下げていくかもしれません。

コンパクト収納で、積載を増やさない

キャンパーにとって、積載は常に悩みの種。PowerArQ DuoPotは、折りたたみ式の取っ手を採用し、鍋とフライパンを重ねてコンパクトに収納可能。本体サイズは173×170×223mm、重量は1.0kgと軽量コンパクト。車のトランクやバイクの積載スペースを圧迫せず、持ち運びも楽々です。鍋とフライパンの表面にはPTFEコーティングを施しており、焦げ付きにくく、底面もフラットでお手入れも簡単。キャンプ後の片付けもストレスフリーです。

災害時にも。ガス不要の調理器具として

PowerArQ DuoPotは、キャンプだけでなく災害時の備えとしても価値があります。ガスを使わず、ポータブル電源があれば調理ができる。停電時や避難生活において、温かい食事を作れることは、身体的にも精神的にも大きな支えになります。サーモスタット付きで切り忘れ防止機能を搭載し、約200度を超えると自動停止。空焚き防止機能も備えており、安全面にも配慮した設計です。キャンプでも、もしもの時にも。PowerArQ DuoPotは、シーンを選ばず活躍する調理ギアです。

■製品概要

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot （パワーアークデュオポット）

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kgポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L容量(フライパン): 0.48L定格電圧: 100V定格電力: MAX500W(100V使用時 約347W)素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金素材(蓋): SPS素材コーティング: PTFE本体サイズ(使用時): 173×170×223mm重量: 1.0kgカラー: コヨーテタン価格: \7,920(税込)発売日: 2026年3月10日(火)販売元: 加島商事株式会社流通：Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、PowerArQ Direct、au Payマーケット

販売ページ

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G581DPHF・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/a0062/・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/az-market/a0062.html・公式ストア：https://powerarq.com/products/a0062

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp