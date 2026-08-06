慶應卒・気象予報士美女45歳、水着でスタイル全開 人生初ナイトプールを満喫
気象予報士の吉井明子が5日にinstagramを更新し、人生で初めてのナイトプールを満喫する姿を公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
吉井は、「お友達に誘ってもらい、前から約束していたナイトプールに行ってきました」「基本的にインドア派で人見知りの私は この日が人生初のナイトプール！」とつづり、「グランドニッコー東京 台場」を訪れたことを報告。写真には、笑顔で素足をプールに浸けるショットのほか、ホテルのエントランスなどが写されている。
「私が水着になろうとすると、なぜか北東気流になる不思議」「プランについている大きなバスタオル2枚とビーチサンダルが重宝しました」とつづるなど、あいにくの空模様だったようだが、それでも初のナイトプールを満喫する吉井の姿には、「素敵な写真」「やっぱり似合う」「爽やかで可愛い」「明子さん素敵です。ぜひ、今度はビキニ姿を見せてください」「素敵なショットとってもお綺麗です」といった声が寄せられている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
吉井は、「お友達に誘ってもらい、前から約束していたナイトプールに行ってきました」「基本的にインドア派で人見知りの私は この日が人生初のナイトプール！」とつづり、「グランドニッコー東京 台場」を訪れたことを報告。写真には、笑顔で素足をプールに浸けるショットのほか、ホテルのエントランスなどが写されている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）