吉井明子、人生初のナイトプールを満喫　※「吉井明子」Instagram

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　気象予報士の吉井明子が5日にinstagramを更新し、人生で初めてのナイトプールを満喫する姿を公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられている。

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　吉井は、「お友達に誘ってもらい、前から約束していたナイトプールに行ってきました」「基本的にインドア派で人見知りの私は この日が人生初のナイトプール！」とつづり、「グランドニッコー東京 台場」を訪れたことを報告。写真には、笑顔で素足をプールに浸けるショットのほか、ホテルのエントランスなどが写されている。

　「私が水着になろうとすると、なぜか北東気流になる不思議」「プランについている大きなバスタオル2枚とビーチサンダルが重宝しました」とつづるなど、あいにくの空模様だったようだが、それでも初のナイトプールを満喫する吉井の姿には、「素敵な写真」「やっぱり似合う」「爽やかで可愛い」「明子さん素敵です。ぜひ、今度はビキニ姿を見せてください」「素敵なショットとってもお綺麗です」といった声が寄せられている。

■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。

引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）