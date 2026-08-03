「仕事は順調です、ご心配なく」…〈資産1.5億円〉42歳・元大手社員、お盆の帰省でついた“嘘”。元教師の義両親に「FIREした」と言えなかったワケ

1.5億円の資産を築いて念願の早期退職・FIREを達成したものの、義理の両親にはその事実を言えなかった――。自由を手に入れた後に直面する「家族や親族への説明」という意外な壁。真面目で厳格な義両親との葛藤から、FIREを実行する前に知っておきたい「人間関係の落とし穴」と、円満な関係を築くための解決法を探ります。

念願のFIRE達成も…最初の試練は「夏休みのお盆帰省」

「ようやく激務と満員電車から解放される。子どもに『おかえり』を家で言える。これ以上の幸せはないと思っていました」

井坂啓介さん（仮名・42歳）は都内の大手企業で働く傍ら、長年インデックス投資や個別株、不動産投資を継続。とうとう総資産が1.5億円に達しました。

そして2025年3月末、ついに会社員生活にピリオド。一方、同い年の妻は「働くことが好き」「家だけにいたくない」という理由で正社員を継続することに。井坂さんが日中の家事・育児の大部分と資産運用を担うことで、家庭内のバランスを取ろうと話し合っていました。

しかし、退職からわずか4ヵ月後の8月。お盆の帰省という壁が立ちはだかります。

7歳の子どもを連れて妻の実家へ向かう道中から、井坂さんの心は重く沈んでいました。義父（69歳）は元公立高校の教頭、義母（66歳）は元小中学校の音楽教師。真面目で厳格な二人です。

「うちの親は放任主義なんですが、義両親は違います。FIREは捉えようによっては“無職”です。妻も『内緒にしておきたい』と言うので、仕事を辞めたとは言っていなかったんです」

しかし帰省初日の夜、お酒を飲みながら義父はこう言います。

「啓介くん、仕事はどうだ。責任も重くて一番大変な時期だろう。でも、しっかり稼いで、娘と孫を支えてやってくれよ」

悪気のない労いと期待の言葉。しかし本当のことは言えません。

「あ、はい。心配はいりません、順調ですから！ 今は在宅でのプロジェクト管理が中心でして……」

「そうか。時代だな。まあ体に気をつけて頑張りなさい」

井坂さんの胸は痛みました。お金は十分にある。法に触れるようなこともしていない。それなのに強烈な後ろめたさが、滞在中の井坂さんを責め立てました。

お正月、義両親を招待して明かした「真実」

東京に戻った後も、井坂さんのモヤモヤは消えませんでした。世間体のためだけにやりたくもない会社員に戻るつもりはない。しかし、大切な家族に嘘をつき続けることもしたくない。

その葛藤を見かねた妻が、「今度のお正月にうちの両親を東京に呼ぼう。そこで全部正直に話そう」と提案してくれたのです。

迎えた翌年のお正月。義両親を招待し、井坂さん自身が腕を振るった豪華な手料理でおもてなしをしました。「こんなに料理ができるなんて、初めて知ったよ」――そう驚く義両親を前に、食後、井坂さんは意を決してノートパソコンと資料をテーブルに広げました。

「お義父さん、お義母さん。実は、昨夏にお話しできなかった本当のことがあります」

井坂さんは、前年3月末で退職していたことを明かしました。その上で、資産ポートフォリオ、年間の想定運用利回り、今後の生活費シミュレーションを分かりやすくまとめた資料を提示。

さらに、妻が自身の意思で仕事を続け、井坂さんが家事・育児を担うことが「我が家にとってのベストな選択」だと、丁寧に説明したのです。

「嘘をついていて、本当に申し訳ありませんでした」

頭を下げる井坂さん。室内には緊張した時間が流れます。やがて、義父は深く息を吐き、静かに口を開きました。

「……啓介くんがどれだけ計画的に家族の将来を考えているかは、よく分かった。孫がこんなに笑顔で、娘が楽しそうに働いているなら、それでいいよ」

義父は、論理的なデータと家庭の雰囲気を見て、納得したようです。義母も「最近は色々な働き方があるのね。何より、啓介さんの手料理が本当においしかったわ」と微笑んでくれ、井坂さんは心のつかえがようやく取れたのです。

厚生労働省「労働安全衛生調査（令和6年）」では、仕事や職業生活で強い不安やストレスを感じている労働者は68.7%と半数以上。十分な資産があれば、会社を辞めたいと思う人がいても不思議ではありません。

FIREには運用資産の4％以内で毎年生活費を取り崩せば、資産を長期間維持できる可能性が高い「4%ルール」と呼ばれる考え方があります。井坂さんの資産は約1.5億円。4%だと600万円、月50万円程度を生活費として確保できる計算です。妻の収入があれば、確かに生活は難しくないでしょう。

しかし、シニア世代の中には、投資＝ギャンブルという価値観も根強く残っています。実際、いくら「長期運用は安定している」といっても、リーマンショックのような大幅下落がないともいえません。

また、夫がFIREし妻が会社員を続ける場合、義理の両親からは「娘が働かされているのでは」「ヒモ状態なのでは」と見られてしまうこともあります。

こうしたときに、「きっとわかってもらえない」とFIREの事実を隠したり、嘘を重ねたりすると、後から発覚した際の不信感が強まり、決定的な距離が生まれてしまう可能性もあります。

そうならないためには、夫婦間で価値観・資産状況を100%共有しておき、配偶者からも「私が納得してこの形を選んでいる」と伝えてもらうのが効果的です。また、心配ないという言葉だけではなく、資産構成・生活費・リスク管理をデータ化して、感覚ではなく数字で説明することも有効です。

なにより、家事の分担や子どもとの時間など「家族が幸せそうに暮らしている実態」を直接見せることが、親の安心につながるでしょう。

FIREの本質は単に仕事を辞めることではなく、家族にとって心地よい生き方の選択権を取り戻すことです。周囲に理解してもらうためには、自分たちが納得してその生活を選んでいることを隠さずに示すことが、無用な心配やトラブルを防ぐことにつながります。