夏本番を迎えると、家族で海やプールで水に親しむ機会が増えてくる。ところが、ここ数年、子どもたちの「泳ぐ力」に深刻な影響が出始めているという。主な理由は、全国の小中学校に設置されているプール施設の老朽化にある。維持管理を担うはずの地方自治体が、資金難を理由にプールを閉鎖するケースが相次いでいるからだ。【小6の正解率34.3%】「赤いテープの長さは120 cm、赤いテープの長さは白いテープの長さの0.6倍」を示す