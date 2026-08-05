日本とアメリカによる円高誘導のための為替介入に関連して、アメリカのベッセント財務長官は、円高を持続させるためには日本側の政策対応が必要だとの認識を示しました。アメリカベッセント財務長官「為替介入によって市場にシグナルを送ることはできるが、結局、相場の決め手は政策とファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）でしょう」ベッセント財務長官は4日、CNBCテレビに出演してこのように述べ、円高を持続させるには日本