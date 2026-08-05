５日午前３時３５分頃、広島県東広島市黒瀬楢原東で、住民から「建物が燃えている」と１１９番があった。木造２階建ての住宅が全焼し、隣接する住宅２棟の一部が焼けた。火は約４時間２０分後に消し止められたが、全焼した住宅の内部から性別不明の３人の遺体が見つかった。県警東広島署などによると、この家には、１０歳代の女性、４０歳代の夫婦、７０歳代の男性の４人が住んでいたとみられる。４人とは連絡が取れていないと