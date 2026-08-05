ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドローンが民間人を追跡して爆発する動画をSNSに投稿し、「ロシアによるハンティングだ」と非難しています。【映像】ドローンに追跡される男性（実際の映像）ゼレンスキー大統領が4日、自身のSNSに投稿した動画では、ウクライナ南部ヘルソンで、爆弾を搭載したドローンが男性を追い回しています。動画の後半、逃げ惑う男性に向かってドローンが急降下し、爆発しました。男性は野菜を販売