熊本地震では被災者がどう情報を得るか、SNSとどう向き合うかも重要となっています。イオンモール熊本の爆発に関する誤った情報について、小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。■「吹き飛んでなくなっているぞ」投稿も爆発事故があったイオンモール熊本では、本格的な現場調査が始まっています。「なぜ、こんなに大きな爆発が起きたのか」と原因究明は大切ですが、その過程で流れてくる未確認の情報には、注意が必要です