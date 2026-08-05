そうめんの上に乗っているのは、ささみにオクラに大葉、そしてなんとキウイ。もずくと薬味たっぷりのつけダレにくぐらせて口に運ぶと、爽やかな酸味とほのかな甘味が想像以上にそうめんに合う。この意外な組み合わせの夏レシピが紹介されたのは、7月23日に大手町で開催されたセミナー「酷暑に気をつけたい腸の砂漠化 腸を潤す夏の食習慣」（ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社）だ。イベントに登壇した管理栄養士の