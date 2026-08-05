見た目も味もチョコそのものなのに、カカオを一切使っていないお菓子がある......。【写真集】チョコだけどチョコじゃない?チョコか？?2026年7月末、Jタウンネット記者はX上でそんな情報を入手した。その名も、「チョコか？」である。カカオ不使用のチョコレート（？）って、本当にそんなの作れるの？作れたとして、味は全く別物なのでは？気になった記者は検証のため、近所のスーパーで実物を購入してみた。持続可能なチョコ代替