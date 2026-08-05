女子プロレス団体・スターダムのH.A.T.E.所属・上谷沙弥が4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00〜後9：00）に出演。バイトでアイドルをしていたことを明かした。【写真あり】別人みたい！上谷沙弥、超レアな“素顔”グラビア「やってよかったバイト報告会」と題し、相田翔子、梅沢富美男、奥田修二（ガクテンソク）、上谷沙弥、木村柾哉（INI）、こがけん、しなこ、鶴崎修功、ハシヤスメ・アツコ、羽鳥慎一、