俳優の織田裕二が青島俊作役で主演する映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）から、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、増田貴久ら新メンバーを紹介する特別映像が解禁された。それぞれを象徴する“謎のキーワード”も明らかになった。【動画】・『踊る大捜査線 N.E.W.』新メンバー紹介映像今回公開された映像には、青島を取り巻く個性豊かな新キャラクターが登場。趣里が演じる台東署の芝田ひばり