4日朝、警察署から姿を見せた会社員の冨士田賢容疑者（45）。勤務先の社員寮で元同僚の倉橋昭二さん（68）を殴って、けがをさせた疑いが持たれています。冨士田容疑者は「顔を何回も殴ったことに間違いありません」と供述しています。事件があったのは7月27日。警察によりますと、冨士田容疑者と倉橋さんがもみ合いになり、倉橋さんが倒れたところ、冨士田容疑者が馬乗りになり複数回顔を殴るなどしたということです。被害に遭った
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妻の親友と不倫…46歳夫の恐れ
- 2. 澤穂希氏 日本サッカー殿堂入り
- 3. 心の我慢の限界サイン 医師警告
- 4. がん公表の桐谷さん「休みたい」
- 5. 菊地亜美、マレーシアへ移住決断
- 6. JKの首をシャーペンで刺し男逮捕
- 7. 東京五輪の重量挙げ選手を逮捕
- 8. 足に現れる「糖尿病の初期症状」
- 9. 髪と服が同じ 川口春奈の代役か
- 10. テニプリ完結 27年の歴史に幕
- 1. 妻の親友と不倫…46歳夫の恐れ
- 2. 東京五輪の重量挙げ選手を逮捕
- 3. JKの首をシャーペンで刺し男逮捕
- 4. 電車内で体液かける 男を逮捕
- 5. 高市首相「3分視察」拡散を否定
- 6. 「包丁を持った血だらけの男が暴れている」向かってきた男に警察官が発砲し銃弾当たる 搬送先で死亡確認 大阪・河内長野市
- 7. 「売上金を金庫へ」他店舗も指示
- 8. イオン熊本 従業員3人死亡の経緯
- 9. イオン爆発 元刑事語る法的責任
- 10. マンガワン編集者がSNSで謝罪
- 1. 子どもが巣立った50代のリアル
- 2. 日本人練習生が詐欺 韓で送検
- 3. 安全な「竹串の捨て方」を提言
- 4. 映画館がサウナ状態 取材も拒否
- 5. TOHOシネマズ「サウナ状態」に
- 6. 福岡県議会、第三者委を設置へ
- 7. 食料品の消費税 2年限定で1%へ
- 8. ワークマン爆売れ 衝撃の冷感も
- 9. 救急隊のドア破壊に賠償命令
- 10. 69歳、50代の自分へメッセージ
- 1. アリアナ・グランデが活動休止へ
- 2. ゼレンスキー氏 日本外交に苦言
- 3. ロシア屈指のクマ危険地域の実態
- 4. 欧州だけど日本より安い 旅推奨
- 5. グアム ハワイの代替案になる?
- 6. 米、名古屋領事館を 閉鎖へ動く
- 7. ワシントン州 山火事に放火疑い
- 8. G-DRAGON 指先が熱愛説呼ぶか
- 9. 米軍司令官 イラン攻略法を募集
- 10. ハン・ソヒ 偽熱愛で本音吐露か
- 1. 「ダサいおじ」が20代と出会う術
- 2. ベッセント氏 円安是正へ全力
- 3. 首都圏中古マンション価格に異変
- 4. ドコモのシェア自転車 一時停止
- 5. auが1台2番号 月550円で提供開始
- 6. 話題の「マルチ商法」なぜ合法?
- 7. 退職金とiDeCo 同時受取で節税損
- 8. 東京外為 円が157円台後半へ
- 9. 宮脇氏 円の購買力が最低水準に
- 10. 日銀 利上げ加速を迫られる局面
- 1. 戸田覚 折りたたみ機に73点評価
- 2. ダークパターン対策協会、日本生命「ちょこつみ・スマホ年金」申込フローをNDD認定
- 3. 沖縄電力グループ、kintone導入で年間1万5,000時間の業務時間削減
- 4. JAMSTECなど、西之島の噴火が大陸形成の再現である事を立証
- 5. [みんなのケータイ]日本発売前のNothing Phone (4b)をロンドンのストアでチェック、技適を確認
- 6. Microsoftの生体認証「Windows Hello」で顔認証をサポートしているPCのリストが公開
- 7. [Report Now!]NHK技研公開2019〜高精細VR映像やARを活用したテレビ視聴スタイルなど、従来のテレビのワクを越えた視聴サービスを実現する技術を公開
- 8. ブラウザ上でデバッグするときに使えるテクニック
- 9. シャオミの最新スマホ「POCO F7」発売、ハイスペック＆大容量バッテリーで5.5万円～
- 10. Nothingが新スマホ「CMF Phone 2 Pro」発表、おサイフケータイ・eSIM対応で4万円台
- 11. ダークパターン対策ガイドラインがVer1.3にアップデート、購入未完了時の個人情報利用を追記
- 12. KDDI、au向け世界最軽量10.1インチ防水タブレット「Xperia Z4 Tablet SOT31」を発表！オクタコアCPUやCA、Android 5.0など――タッチパッド搭載専用キーボードでPCライクに利用可能
- 13. 「ラブホテル経営」時代など任天堂の知られざる姿もわかる創業から約130年の歴史をおさめたムービー
- 14. 日立が発表した40万円台の冷蔵庫
- 15. DJI初 360°カメラレビュー
- 16. ワールドカップの違法配信を取り締まる「オペレーション・オフサイド」は成功を収めたがドメイン押収の限界を浮き彫りにしたと映画協会が指摘
- 17. 実業家のマイキー佐野氏が、大手メーカー各社の隙を突いて台頭し世界のメモリー市場で存在感を強める「CXMT」急浮上の背景にある「需給の空白」を浮き彫りにする
- 18. 【年末企画】2010年のスマートフォンを【バリ５！】な感じで振り返ってみる〜iPhone漬け（ライター・あるかでぃあ編）
- 19. スポーツ専門のライブストリーミングサービス「DAZN」と「DAZN for docomo」でGoogleの小型STB「Chromecast」シリーズが対応機種に追加！Ultraなら有線LANも利用可能
- 20. ChatGPT連携の対話型AI「AIさくらさん」が糸魚川市の観光大使「ヒスイレディ」見習いに就任！7月25日の認証式に参加
- 1. 澤穂希氏 日本サッカー殿堂入り
- 2. 本田圭佑 韓国代表監督に意欲か
- 3. 伊藤ら3投手 米スカウトが本音
- 4. 藤田晋氏がオーナー 珍名馬勝利
- 5. 鈴木彩艶 パリSGと基本合意か
- 6. 佐野航大 PSV移籍へ合意 5年契約
- 7. 菅野智之 なぜトレード成立せず
- 8. ブルージェイズ 主力を次々放出
- 9. 佐野航大 オランダ王者へ移籍
- 10. サラー トラブゾンスポル移籍へ
- 11. 【夏の甲子園2026】「優勝は横浜じゃない」 波乱必至の組み合わせで識者５人が選んだ優勝校はここだ！
- 12. 大山悠輔 先手で離婚公表と報道
- 13. デグロム 強豪移籍を拒否し残留
- 14. 大谷 キャッチボール再開見えず
- 15. ヌートバー 新天地へ 本音を吐露
- 16. スクバル加入も「無敵」に非ず
- 17. 佐野航大 オランダ王者へ移籍か
- 18. ヒューストン・アストロズ 青木 宣親選手（日向出身）「失敗しなければ自分のことは分からない」
- 19. 今井達也 配置転換で別人の投球
- 20. ハルのプレミア昇格に貢献した平河悠、保有元の英２部クラブで新シーズンへ。指揮官が言及「全体練習に復帰する」
- 1. がん公表の桐谷さん「休みたい」
- 2. 菊地亜美、マレーシアへ移住決断
- 3. 髪と服が同じ 川口春奈の代役か
- 4. テニプリ完結 27年の歴史に幕
- 5. 主演中の熱愛報道で厄介な代償か
- 6. ヒカルの落語「15点」酷評へ反論
- 7. 「もちづきさん」TVアニメ化決定
- 8. 上田綺世の妻 ワンオペ発言波紋
- 9. 「我が家」杉山 ギラン・バレー症候群ではなかったと報告 手足のしびれで入院・検査で正式な病名も公表
- 10. 謎の新アニメ事前告知 業界流行
- 1. 木下優樹菜の長女に注目集まる
- 2. 「優しい毒親」は毒親よりヤバい
- 3. もう行かない 初めて知った距離
- 4. セルフレジでおばさんが男性説教
- 5. 元バレー栗原恵氏の息子に衝撃話
- 6. 新型パジェロ 今秋世界初披露へ
- 7. 【韓国語クイズ】「잘 어울려요（チャル オウルリョヨ）」の意味は？褒め言葉です♡
- 8. 「渡鬼」の元子役が人生を回想
- 9. 気づけば毎日食べてる！スウェーデン人漫画家がリピートし続ける日本の定番食
- 10. 料理愛好家、過去に勘違いされた
- 11. 元モー娘。の女優が緊急入院経験
- 12. 仕事に行くパパを見送ろう。登園した女の子と先生が駐車場に目を向けると？
- 13. 業務スーパー お菓子95円以下も
- 14. 床がびしょ濡れで、トイレットペーパーはズタズタ。史上最悪のトイレ体験／恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活
- 15. タカノフルーツパーラーのパイナップルパフェ♡夏限定の爽やかな味わいを堪能
- 16. 更年期と我慢したら子宮摘出へ
- 17. 片思いの彼に“可愛い”と思わせる♡ 色と柄で攻めた【ヘルシーコーデ】3選
- 18. 付き合う前に、彼から1泊旅行のデートに誘われた！同じ部屋ってことはつまり…
- 19. セイコーウオッチ、「セイコー5スポーツ」から「Honda MOTOCOMPO（ホンダ モトコンポ）」とのコラボ限定モデルを数量限定発売
- 20. ブルーボトルコーヒーとマリメッコがコラボ! ウニッコ柄のコーヒーアイテムが限定で登場