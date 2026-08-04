4日朝、警察署から姿を見せた会社員の冨士田賢容疑者（45）。勤務先の社員寮で元同僚の倉橋昭二さん（68）を殴って、けがをさせた疑いが持たれています。冨士田容疑者は「顔を何回も殴ったことに間違いありません」と供述しています。事件があったのは7月27日。警察によりますと、冨士田容疑者と倉橋さんがもみ合いになり、倉橋さんが倒れたところ、冨士田容疑者が馬乗りになり複数回顔を殴るなどしたということです。被害に遭った