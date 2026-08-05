ウクライナによるロシアへのドローン攻撃が激しさを増しています。【映像】ビーチにドローンが墜落する瞬間（実際の様子）黒海では海水浴客が集まるビーチにドローンが突っ込み7人が死亡、50人以上がけがをしました。ロシア南部・黒海沿岸のゲレンジクでは3日、ドローンがビーチに墜落、炎上し現地メディアによりますとこれまでに7人が死亡、58人がけがをしました。ロシア側はウクライナによる民間人へのテロ攻撃だと激し