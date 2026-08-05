ウクライナ南部ヘルソン州で、野菜を売っていた男性がロシア軍のドローンに追い回され、けがをしました。ウクライナ南部ヘルソン州で8月、52歳の男性がロシア軍によるドローン攻撃を受けました。男性は足にけがをしましたが、命に別条はないということです。男性は「生きていて本当に良かった」などと話しています。ゼレンスキー大統領はSNSで、「野菜を売っていた男性をドローンが意図的に追い回した」として、ロシアが民間人を標