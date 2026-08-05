本田圭佑氏がかつてないほどの批判にさらされています。◆W杯と移民問題に関する投稿に相次ぐ批判8月1日のXでの投稿に批判の声が集まっているのです。モロッコ、スペイン、ポルトガルの共同開催による2030年のワールドカップについて、モロッコから、北アフリカにあるスペイン領の飛び地セウタへ泳いで渡ろうとする移民の映像を引用し、「2030年のW杯はこうやって移動するん？」と揶揄したと受け取られても仕方ない表現をした