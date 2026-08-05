AIG全英女子オープン】最終日【もっと読む】JGTOの残念すぎる体たらく…選手の「営業」で試合が増えたと喜んではいられない米女子ゴルフの今季メジャー最終戦となった昨3日（日本時間）の「全英女子オープン」最終日。首位から3打差の2位で発進した桑木志帆（23）は3バーディー、2ボギーの70で回り、通算5アンダーの単独トップで後続2組のホールアウトを待った。最終18番のバーディーで並んだエスター・ヘンゼライト（27=ド