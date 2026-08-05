■番組で前立腺がん＆大腸がん明かす前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新し、現在の闘病生活を伝えた。【写真】がん闘病中の桐谷さん最新ショットがん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。番組では、2ヶ月に1回「糖尿病」の定期検査を受けているとし、医師より「前