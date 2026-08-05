大谷翔平（32=ドジャース）が、日本時間4日からシカゴ、アリゾナと続く遠征中にキャッチボールを再開するという。【もっと読む】投手・大谷翔平が機能不全で…ドジャース「そこまでやるか」の大補強、CY賞左腕スクーバル獲得の裏3日のレッドソックス戦の試合前、ロバーツ監督がこう言った。「ショウヘイはシカゴ遠征でキャッチボールを再開できるかもしれない。その後は彼の調整状況次第になる。マイナーで十分なリハビリ登板