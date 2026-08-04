『わたしに残された恋愛』第1話にて、スタジオMCを務める元IZ*ONEのYENA（チェ・イェナ）が、幼少期に小児がんを患っていた壮絶な過去を明かした。【映像】小児がんのリンパ腫を患っていたアイドル、当時の様子生死をさまよう闘病経験を持つ20代・30代の若者たちが再び人生と恋に向き合う、韓国SBSの新作恋愛リアリティ番組『わたしに残された恋愛』。本作は、重い病と向き合い当たり前の日常や恋愛を一度はあきらめざるを得な