武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝の軌跡をたどる企画展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」が札幌市内で５日から開催される。京都、東京、金沢に次いで４カ所目。４日に内覧会が行われた。今回は中央・地方・海外で通算５０００勝を達成した記念パネル、宝塚記念を制したメイショウタバルのゼッケンも展示される。同馬と参戦する凱旋門賞について「凱旋門賞は長い間の目標でもあり夢。わくわくしていますね」と意気込ん