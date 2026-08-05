日米のプロレス界でトップレスラーとして活躍した元ＮＷＡ世界ヘビー級王者のドリー・ファンク・ジュニアさんが亡くなった。８５歳だった。世界最大の団体「ＷＷＥ」が４日、公式サイトで伝えた。ＷＷＥは「ＷＷＥ殿堂入りを果たし、多大な影響力を持つレスリング・トレーナーでもあった氏の訃報に接し、ＷＷＥは、公式サイトで「ＷＷＥ殿堂入りを果たし、多大な影響力を持つレスリング・トレーナーでもあった氏の訃報に接し、