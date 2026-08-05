8月5日に「第108回全国高校野球選手権大会」、いわゆる“夏の甲子園大会”が開幕する。各地予選を勝ち抜いた49代表校による熱闘が始まるが、かつて駒大苫小牧のエースとして甲子園を沸かせた、読売ジャイアンツ・田中将大投手（37）が「待った」をかけた。【写真】田中将大の元アイドル妻、結婚から14年も変わらない美貌ぶり8月4日配信の『日刊スポーツ』記事で田中が私見を述べたのが、日本高野連（日本高校野球連盟）が2028