韓国・ソウル市近郊で起きたバイクの単独事故。原因は熱中症とみられ、救急搬送の際、男性の足元がふらついているのがわかります。韓国では、南東部の慶尚南道梁山で観測史上最高気温を3日連続で更新し、2日、42.5℃を記録するなど各地で連日、記録的な猛暑となっています。4日はソウル市全域に最高気温が39℃以上か、体感温度が38℃以上と予想される「猛暑重大警報」が初めて発令されました。