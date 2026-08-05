北海道・帯広警察署は8月4日、函館市の無職の男（53）を詐欺の疑いで逮捕しました。男は2024年10月頃、インターネットの掲示版サイトにリース車両であることを隠して、販売目的で掲載し、帯広市の29歳の男性から現金80万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、2024年11月7日に「掲示板サイトで車を購入したところリース車両だった」と相談があり、事件が発覚しました。男は、車両の購入を希