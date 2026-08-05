5日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜パートナーのタレント梅山茜（35）がテレビ番組のロケで共演のメッセンジャー黒田を体調不良に追い込んだ一件が話題になった。「ぴかモニ」パーソナリティーのヤマヒロこと山本浩之（64）が「黒田から聞いたで。徳島ロケで（梅山が）大張り切りやったって。おかげで黒田もディレクターも体調を崩したらしい」。MBSテレビ「よんチャンTV」の企画で行われた徳島ロケ。レ