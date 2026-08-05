8月3日、高市早苗首相が熊本地震の被災地である熊本県を視察した。7月28日の地震発生から6日後に現地入りし、ヘリなどから被災状況を自ら確認。視察の様子を首相官邸が公式SNSに投稿したのだが、その内容に強い批判が殺到している。【写真】「主役はサナ」の嫌味と批判が殺到した衝撃の“視察映像”「災害を利用してPV」BGM付き動画が物議視察では、地震後に爆発が起きたことで多くの犠牲者が出た「イオンモール熊本」のほか、