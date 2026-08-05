熊本地震から４日で１週間となった。周辺の工場では、被害の確認や復旧作業が進み、徐々に稼働が再開している。一方で、被害が大きく、再開のめどが立たなかったり、部品の安定供給への懸念から稼働を止めたりするケースも残されている。（鞍馬進之介、浮田梨奈）トヨタ自動車の東崇徳経理本部長は４日の決算記者会見で「人命が第一で、次に地域の復興、最後に生産の再建や再興だ。優先順位を崩さず、慎重に稼働の判断をしてい